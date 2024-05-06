走塑｜紙飲管飲可樂冇咁好飲？化學博士K.Kwong：跟一個原理有關

近日，香港實施「走塑」政策，全港市民都受紙餐具、紙飲管所困擾。不少港人都質疑紙飲管的品質、衛生程度，在社交平台亦連日可見港人用的紙飲管很快就變軟，甚至未飲到半杯飲料，已經軟到無法飲用。近日，化學博士K.Kwong在社交平台上，解釋用紙飲筒飲可樂會「唔好飲」的一大原因。



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近日，化學博士K.Kwong在其Facebook專頁上分享「點解用紙飲筒飲可樂唔好味？」香港人一定有飲過可樂，但又發不發現用紙飲管飲可樂「唔夠爽」？不但是紙飲管遇水會浸淋，還有這個原因！

K.Kwong解釋，可樂是糖漿、香料加壓力溶成二氧化碳的水。二氧化碳要在高壓力下才可在水內大量溶解，但酸性、低壓力、高溫都會令二氧化碳「走返出嚟」。所以可樂叫做「汽」水。而可樂有很多二氧化碳溶在水內，可以稱為「超飽和」二氧化碳的水溶液。

(Unsplash／@innaka1)

K.Kwong指，當飲冰凍可樂的時候，進入口中的可樂在口腔內立即加溫。溫度高，會產生二氧化碳氣泡。他解釋到「氣泡好鍾意喺凹凸面形成」由於口腔內充滿凹凸面，氣泡在口腔內形成，由細變大，等同於「口腔按摩」，進入食道再做「食道按摩」，產生快感。「香港人叫呢啲做『鋸』。」亦即是港人理想中「好飲的可樂」。

但用紙飲管飲可樂，氣泡就會先經過紙飲管。而因為紙飲管比較多凹凸面，氣泡容易在紙飲管表層形成，「（汽水）掂到紙杯或紙面，可樂啲泡好快就走曬，一啲都唔好飲。」除了「走氣」，氣泡在紙飲筒的凹凸面上快速形成，引致坊間有不少人都試過，一放紙飲管進汽水就會湧出汽泡。相反，膠飲管由於表面光滑，氣泡不容易形成，所以可樂送到口腔依然有氣，就會「好飲啲」。

同樣的化學原理，將萬樂珠放入汽水會產生大量氣泡，因為萬樂珠有很多凹凸面，一放入可樂，氣泡就會立即形成，「所以（氣泡）噴到周圍都係」。除了萬樂珠，將雪糕倒在汽水上面，都會產生氣泡，例如港人常飲的「黑牛」、「雪糕梳打」等。

將萬樂珠放入汽水會產生大量氣泡（維基百科圖片）

不過，不一定材質光滑就可以保存好汽水的「精華」，都有人飲過膠樽裝可樂覺得「冇咁好飲」。K.Kwong解釋，雖然膠樽表面好光滑，但可樂内的二氧化碳可以穿過PET膠樽，所以膠樽裝可樂長時間擺放後，就會流失氣泡，導致「冇咁好飲」。K.Kwong更直言「最唔好飲嘅可樂就係膠樽裝嘅可樂倒入紙杯再用紙飲筒飲，簡直侮辱咗可樂。」如果想飲到「好飲」的可樂，不妨直接用口飲或善用膠飲管飲用！