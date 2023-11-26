減肥陷阱！營養師揭3類食物「肥過直接飲油」一樽可樂有幾肥？
撰文：TVBS新聞網
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少吃了還是胖嗎？說到減肥，許多人的第一直覺都是少吃多動，但明明辛苦計算卡路里、每天這個不敢吃那個不敢碰，體重還是沒變化嗎？
營養師周麗就指出，比起少吃，減肥期間「吃對食物」更重要。她並分享3類超高熱量食物，當心在無意間越減越肥。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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一、含糖飲料
吃飽後，胃裡很難再塞下其他食物，卻能喝得下各式飲料。但以一瓶500毫升的可樂來說，熱量約是215大卡，需運動至少30分鐘才能消耗掉。
此外，汽水、奶茶等含糖飲料中，都含有「游離糖」，易造成包括糖尿病、痛風、肥胖、高血壓、心臟病、中風等病症。營養師建議，若能將喝飲料的習慣改成無糖茶或是黑咖啡，對減肥也能事半功倍。
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二、油炸食物
油炸食物不僅熱量超高，更會產生身體難以代謝的反式脂肪，會增加心血管疾病的風險。若想健康，建議將油炸食物替換成較清淡的肉類，不僅能補充蛋白質，還能延長飽足感。
三、糖油混合物
如炒飯、炒麵、蔥油餅、糕點、月餅都是糖油混合物。這些食物都是油＋碳水＋豐富的調味料組成，雖然又香又好吃，卻是高糖、高脂的精緻食物，更是俗稱的「熱量炸彈」。食用後易引起血糖急速上升，導致多餘的熱量以脂肪形式儲存在體內。
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