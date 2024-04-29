走塑｜內地女香港酒店驚見「醬油裝」牙膏　網民：史上最嚴限塑令

管制即棄塑膠新法例已於4月22日開始實施，其實除了市民大眾平日用開的外賣餐具禁膠之外，酒店的洗漱梳妝用品也禁止免費提供，不少遊客來港住宿才知新法例執行，惹來小紅書不少網民熱議！



根據環保署公布的首階段管制即棄塑膠的新法例， 酒店的洗漱梳妝用品，如膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、膠樽裝水、塑膠容器的身體清潔用品（沖涼液、洗頭水、護髮素、潤膚露和洗手液）等，均禁止免費提供，酒店只准向住客售賣，即要獨立收費。對於新法例推行，不少遊客抵港入住後才知道，而近日有內地網民以「史上最嚴限塑令」為題在小紅書發文，分享自己近日入住香港酒店的經歷。

該名女網民指港府推出最嚴禁塑令的第一周，她發現香港酒店直接有對策，「竹牙刷先不谈，是誰想出来的用纸包牙膏啊！！！」圖中所見酒店房內所提供的牙刷以竹製，而牙膏由於條例生效後不能以塑膠容器包裝，故酒店改以「醬油式」紙袋包裝牙膏，直指為「香港史上最嚴限塑令」，「半夜要笑死了哈哈哈哈哈哈」。

網民均熱議酒店對應走塑的措施，「咁快就開始用纸紮用品？有無同祖宗溝通分享下邊隻牌子好用啊」、「這死醬油袋牙膏我不想用第二次」，「香港全人已進化成獨孤求敗了，一草一木皆為劍，紙餐具能吃厚煎牛扒」，也有其他網民貼出自己所住的酒店由提供樽裝水改為罐裝礦物質水，以及酒店內已設有日用品販賣機，以方便未有自備洗漱梳妝用品的遊客可以自行購買，從圖片所見一份牙刷連牙膏的旅行裝要價$8，女性護理用品套裝包括棉花棒、化妝棉、指甲挫等一SET要$9。不過也有網民稱讚其實酒店設醬油裝牙膏其實已經相當窩心，總好過要額外自費另購牙膏。