東張西望何伯｜76歲戀細30歲內地女熱傳小紅書　網民指：偉大母親

《東張西望》近日一宗76歲老伯閃婚細30歲內地女的報導熱爆全城，二人相識一個月即閃婚，五名仔女更因此反目，細女更在聯名戶口提走450萬。事件連日惹來討論區熱議，不少網民認為該女騙錢，更力撐細女做得對。報道昨晚更被截圖轉載上小紅書，究竟內地網民對事件又有何反應？



《東張西望》截圖

《東張西望》近日報導76歲何伯在街市認識比他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情：「大家你眼望我眼，幾好；佢煲湯俾我飲，我就飲，佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情，大家就簽紙。」女方更在訪問時指二人發生了關係後決定結婚，引來不少網民嘩然。愛錫新婚妻子的何伯更準備超過20萬的結婚禮物，分別價值超過13萬鑽戒及超過10萬名貴腕錶。

何伯的原妻早在九年前離逝，跟五名子女本相處融洽。惟當仔女知道爸爸要再婚甚反對，認為「後母」有騙錢之嫌。而何伯本來想打本100萬給太太做生意，惟到銀行提款時，才發現細女在其聯名戶口中已提走450萬。

《東張西望》截圖

何太於受訪時多番落淚坦言「好難受」，更指被丈夫仔女辱罵：「佢哋鬧我『姣X』、『臭X』、『大陸X』，仲有死八婆咁囉！」何太曾勸老公返回子女身邊，豈料何伯服過量藥物入浴室獨處想輕生，更驚見丈夫成口血：「嗰時我都唔知點算，我話『你唔可以死，你死咗，第日……你啲仔女嚟搵我算帳』。佢如果真係死咗，我就成咗罪人。」

事件連日在社交平台發酵，有網民更截圖何太一句「佢如果真係死咗」作無限聯想，又有人力撐細女提走450萬做得啱。而事件昨日更被轉載至小紅書，不少內地網民都熱議事件，留言也相當精彩，有網民更猜度女事主將行四步曲：「第一步，结婚拿身份；第二步，呃得幾多得幾多；第三步，供阿仔讀書搞過來HＫ拿身份；第四步，幫阿仔娶老婆在HK安居樂業」、「哈哈哈哈哈一個偉大的母親捨身為仔」、「76歲都仲可以發生關係」、「好搞笑，一開始沒打格仔，後尾個镜頭打格，真係笑死」、「结婚拿到身份要7年，繼子可以跟繼父拿到身份嗎？」，「煲湯煮饭+肯同佢發生關係（呢個係重點），唔嫌棄佢又老又殘，老婆都係咁啦真愛就係簡單樸實」。

不過也有網民仔女也有不對的地方，「其實仔女無问题咩？如果多d關心阿爸，他邊有咁昜给人呃？好明顯，仔女都唔多同阿爸溝通，但凡多Ｄ傾計，個女人都無咁易乘虚而入。。。難聽d講句，好驚d錢俾人呃晒，自己將來無得分」、「不探討這個女人是好是壞，其實我想問，錢是阿伯的，法律上，女兒把錢轉走是不對的吧？而且阿伯有權利把錢拿回来吧」， 大家又對事件有何看法呢？