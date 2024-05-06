九龍城寨之圍城｜香港3料影帝城寨長大! 揭九龍城寨7個都市傳說

電影《九龍城寨之圍城》票房走勢凌厲，電影公司今日(6日)宣佈香港票房已突破2000萬。九龍城寨在94年完成清拆，莫說90後、00後未見過其「真身」，即使上一輩的香港人也未必入過去，多數人只在紀錄片中認知城寨內的情況，《開罐》就為大家揭開城寨的７個秘聞！



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九龍城寨秘聞1— 九龍城寨？九龍寨城?

九龍城寨在1994年清拆後，在原址起了「九龍寨城公園」。那其實是叫九龍城寨還是九龍寨城呢？根據清朝嘉慶年代編修的《新安縣志》卷二的記載，當中九龍城是叫「九龍寨」，當時的九龍城寨還不是一個城，後來清朝添建寨城， 用石鋪城牆，又增建炮台，至1847年圍牆築成，「九龍寨城」才正式命名。至後來寨城周邊被當時港英政府列為九龍城發展， 居民已習慣住在九龍城區，故也把九龍寨城叫作「九龍城寨」。

九龍城寨秘聞2— 人口密度全球最高

根據1987年港英政府清拆時的人口統計，九龍城寨其實只有0.026平方公里面積大，約4個足球場大小，但內裡住了3萬3千名居民，按當時而言是全球人口密度最高的地方。

九龍城寨秘聞3— 建築物竟沒有地基?

不過根據資料，全個九龍城只有三座大廈有升降機，城寨由於近舊啟德機場，為避免影響飛機升降，故樓層最高只有十四樓層高，而且大多沒有地基，都是居民不停僭建上去。

九龍城寨秘聞4— 真的三不管?

雖然九龍城寨的確龍蛇混雜，黃賭毒盛行，但其實也不是三不管。根據過往的歷史檔案及訪問，當時的政府並非完全放任不理，而是定期有警察巡邏，居民有事都會報警，而且部分單位有合法水電供應，甚至有郵差派信。

九龍城寨秘聞5— 鬼媽媽煮飯

九龍城寨一直也兩個跟鬼故事有關的都市傳說，其中一個就是「鬼媽媽煮飯」。話說80年代城寨某日某樓層傳出惡臭，由於寨內環境本來就惡劣，大家對臭味習以為常，所以一直沒人理會。直至八月盛夏惡臭太強烈，有居民決定報警，警員確認單位後敲門，最後由一位約六、七歲的女孩開門，當時該女孩指媽媽不舒服在房內休息，警員一看就見到一具全身發黑，還流出屍水的女屍躺在床上。

除了該名女孩之外，屋內還有一名小女孩正做玏課。警員在廚房發現剛剛煲好的臘腸蒸飯，便問這些飯是誰弄的，小女孩竟答是媽媽，更指媽媽做好飯後才轉身入房休息，沒多久就聽到警察來敲門。街坊指這一家人從沒訪客，而爸爸早棄母女不顧，那到底是誰在照顧兩姊妹？而臘腸蒸飯又是誰做的？

九龍城寨秘聞6— 警員的異度空間

至於另一個鬼故事也跟警員有關。有傳曾有兩名巡警在九龍城寨外圍食宵夜，突然收到接報指寨內1444號單位有事發生。剛食完宵夜的警員A先搭升降機到該單位叩門了解，結果一名女生開門，卻表示無報過警，同時間屋內突然有個年紀較大的女人撲向警員身上。警員Ｂ食完宵夜後上去接應，發現聯絡不到警員A，更怪異的是該座樓已荒廢無人住，升降機也無因電力供應，根本不能搭上。最後警員Ｂ行樓梯上去，拍門發現A在單位內不能出來，而且大門被鎖，最後消防破門而入，驚見警員Ａ已暈倒地上。

後來警員向街坊了解，才知悉該單位曾住過一對母女，女生因被警員男友分手而在單位內自殺，其母後來也瘋癲了倒斃在單位內，至發臭才被發現。警員們為心安及後到現場拜祭，並嚷兩名死者安息及冤有頭債有主，怎料全場人也聽到有把女聲說「好」......

九龍城寨秘聞7— 林家棟在城寨長大

曾奪過三料影帝的林家棟在過去接受傳媒訪問時，曾自爆未到10歲便搬入九龍城寨住了４年，他指當年住12樓，大廈沒有電梯，最記得每天放學回家便拿着紅A膠水桶，到街口輪候取水，還時常光顧龍津路茶餐廳食蛋撻，不過由於當時年紀還小，笑言他在城寨內沒人帶他們去睇脫衣舞。此外也有報道指秦沛、姜大衞和爾冬陞三兄弟，以及導演杜琪峯也曾在城寨生活過。