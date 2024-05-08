荷蘭杜拜10天團2.7萬團費團友投訴有如難民？　附旅行社回應

旅行團中伏｜不少人都喜歡跟旅行團去遊戲，為的是旅行社安排好一切行程食宿，不用花時間做功課計劃，全程舒適地享受旅遊時光。不過，最近有網民在facebook群組「跟旅行團共享中伏及開心群組《集思廣益，提升各旅行社服務質素》」表示，4月參加金怡假期的「10天荷蘭〈限定花展〉杜拜」團，結果慘變「歐洲難民團」，《香港01》記者聯絡到團友張小姐，講述行程安排七大不滿。



荷蘭花展吸引不少人去當地旅遊（Instagram圖片：visitkeukenhof）

投訴人張小姐向《香港01》表示，早前參加了金怡假期4月出發的「10天荷蘭〈限定花展〉杜拜旅行團」，全包宴（連導遊領隊小費）每人團費$28,990、折扣後$26,370。當時因為沒有旅行社舉辦單獨去荷蘭，而旅行社標榜「全港唯一一個」荷蘭搭杜拜的旅行團，於是便跟朋友二人成行一起報團，選定在4月底出發。張小姐指荷蘭旅行部份大致都「正正常常」，但惡夢就在荷蘭最後一天開始，更列出旅程安排7大不滿！

旅行團中伏【1】團餐吃不飽

旅行團的行程概覽列明當天早、午、晚三餐的安排，張小姐指第6天行程（留在荷蘭最後一天），旅行社安排「當地餐館」吃午餐，但午餐的主菜竟然「只有串燒一串」，即使張小姐和朋友食量不大，但當時的份量亦不足以讓她們吃飽（旅行社強調該餐還有湯和甜品，詳見下文回應）。但由於行程趕急，導遊經常都會催促餐廳上菜，所以她們亦不敢再追加食物。往後亦再試過在杜拜的餐廳進食只有一小片三文魚的正餐，「你話包嘢食，suppose要食得飽，而唔係得一條串燒，如果係咁我吓吓都要額外嗌嘢食？」

旅行團中伏【2】飛機無法安排同坐

在荷蘭飛往杜拜的航班上，領隊稱航班乘客比較多，部分團友不能跟自己的同行親友同坐，張小姐也無法被安排跟朋友同坐，於是她們被迫分開坐。「旅行社book機位無得一齊坐都係好奇怪嘅，除咗我之外，有3pair團友都係無辦法一齊坐嘅。」

旅行團中伏【3】落機去洗手間遭領隊冷言冷語

飛抵杜拜後，領隊指需要立即開始杜拜的行程，阻止團友去洗手間，多名團友起哄後，領隊隨即發難，指出「去啦去啦，時間你哋嘅」。

旅行團中伏【4】著名景點只是遠距離路邊打卡

根據旅行團的行程概覽，杜拜有不少特色的打卡點，當中包括「杜拜相框」、「帆船酒店」，但每個打卡點選址都非常奇怪，主要都是在路邊，仿佛是方便旅遊巴可以停下來，供大家快速打卡、快速結束行程之用。

她提到「帆船酒店」被送到沙灘打卡，但其距離極遠，「係咪我期望太大？我去之前都有睇啲YouTube，佢哋都影得好近。而我喺個沙灘瘋狂影，都唔知點影好。」

旅行團中伏【5】安排錯誤入場時間

杜拜第二天行程首站就到Sky Views Observatory觀景台，當時領隊指開門時間為早上9時30分，團友們在上午9時集合，上午9時15分已經到達Sky Views Observatory觀景台門外，但隨後才發現開門時間是10時，結果白等45分鐘。

旅行團中伏【6】慳包車錢早6個鐘去機埸

最後一日離開杜拜的航班為當地時間凌晨3點，按照一般情況只需在飛機起飛前3小時到達機場即可，但當晚8點半領隊已經要求團友要離開酒店上車到機場。有團友已經提出：「有無得唔咁早去呀？」領隊解釋包車以12小時作一個單位，「原來你book司機淨係book 12個鐘，所以要團友9點幾就去到機場，要啲團友喺機場瞓覺。」

由於上午乘車出發去景點的時間大概是9點，所以晚上8點半就要乘車離開酒店，團友比飛機起飛時間早6個小時到機場，需要在機場找地方休息，「如果本身有得入lounge都可以入去抖下，有啲姐姐無得入lounge真係要喺機場大堂搵位瞓、hea，真係好慘。」

旅行團中伏【7】行程太趕急

「我喺荷蘭返杜拜機場果3個鐘我係最嬲，之前又已經食唔飽、去到機場又要搞退稅、又要排隊，又要狂奔去搵嘢食，仲要拎住個外賣衝去閘口，令我嬲到爆炸。」原來第6天團友看完在荷蘭花展就要趕時間搭飛機，部份團友曾在OUTLET購物，到達機場後還要退稅等等，導致大混亂，「我哋搭夜晚9點50分機，夜晚6點先係荷蘭花展上車，其實係勁趕，去到機場仲要搞退稅時，大家都好緊張，問『有無筆呀、有無筆呀』，同團啲姐姐又未必識得搞，當時好混亂。」

由於當晚乘坐凌晨機，翌日又開始杜拜的行程，至下午有團友提出想提早到酒店入住休息，結果被領隊拒絕，一行人需在購物商場遊蕩到當日行程時間結束，張小姐指：「如果有團友要求，係咪可以彈性啲安排？個領隊又搞笑喎，佢介紹我地喺杜拜mall有啲梳化，可以坐係梳化休息、瞓覺又好。」

張小姐：建議多留意行程概覽

張小姐表示，她過去曾參加由其他旅行社舉辦的旅行團，過程亦相當順利。這次分享跟團的不愉快經歷，並不是想找旅行社索償，純粹希望透過自身經歷，警剔其他有意跟團去旅行的朋友，「其實旅行社都會POST行程概覽，有啲旅行社好清楚寫明每個地方會去幾耐，但呢間就好扼要咁寫果日會去咩地方，無話明每個地方會去幾耐。」建議大家跟旅行團要多留意。

《香港01》記者就張小姐的投訴向金怡假期查詢，客戶服務經理李小姐回覆稱：

【1】團餐如列明豐富中餐，均包八餸一湯，保證團友可以吃飽。至於歐洲特色餐館的餐點，都會跟完整套餐，包括餐湯、主菜、甜品，假如團友覺得份量不足，可以向領隊要求免費追加食物，無需自費加購食物。

【2】至於機位安排，各地航空公司安排有所不同，領隊已經盡量按團友需要（例如家庭同坐、長者坐走廊等等）安排坐位。

【3】由於當日飛機延誤1小時，領隊預先請團友下機後，到行李領取位置才去洗手間，部份團友下機後立即去洗手間，領隊亦未有真正作出阻止。

【4】如行程概覽列明外觀的景點（如杜拜相框、帆船酒店）都只供室外打卡，而且靠近帆船酒店的地方只限酒店住客進入，大部份旅行團都會安排在沙灘供團友拍照。

【5】旅行社承認領隊記錯入場時間，導致團友需要在門外等待30分鐘。

【6】由於當天晚上已經沒有其他行程，領隊希望安排團友飯後預早抵達機場於機場免稅店購物，所以提早送客人到機場乘坐飛機。

金怡假期客戶服務經理李小姐續指，旅行團領隊偶爾表達方式、言詞或會令覺得團友覺得不舒服，至於記錯時間的確是低級錯誤，但領隊已經用心去準備、接待每位團友。

對於金怡的解釋，投訴人張小姐形容是「事後孔明」，例如午餐主菜只有串燒一串的那一頓午餐，領隊從沒有表示可以免費追加食物，她說：「如果有講，我哋使乜自費加嘢食？」，又例如所謂讓團友提早到機場免稅店購物，「當時領隊都冇講過，係依家回應先講呢個理由」。

（全文完）