港男驚見女友去旅行必帶一物！原地幻想破滅 網民:你試吓就知好用

去旅行血拼的人都知道行李必定追求輕便，但部分人總是習慣有些小物品伴隨著生活，可能是毛公仔、私家枕頭、小被被等。早前就有位港男在社交平台分享，看見同行女友帶去旅行的必備品令他感到錯愕，直言「竟然帶呢樣嘢去旅行」。女友還提議讓他去大便時試試，令港男十分不解，網民就為此揭開真實原因。



《社內相親》劇照

近日，一位港男在香港討論區分享與女朋友初次去旅行的經歷，他稱「幻想女仔個篋入面一定好整齊好香，幻想真係幻想」直到二人到達酒店後，「女朋友話肚痛，一開房門叫佢去廁所啦。但佢話唔得我要開篋先！」港男就很好奇究竟需要拿些甚麼去洗手間，怎料「原來佢個篋入面有張細細摺凳，類似啲人排隊排通宵拎去坐嗰隻膠摺凳。仲等我幻想佢個篋入面會好fancy（夢幻），點知一開就見到張摺凳」對女友又整齊又香的行李篋幻想破滅。

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港男極為不解，待女友「辦完大事」之後，就詢問她為何要帶膠摺凳去旅行。「佢話因為平時慣左屙屎嗰陣要踩住張凳仔，如果唔係唔順暢。而家咁輕便嘅好啱佢拎埋去旅行用」甚至邀請港男在酒店肚痛想大便的時候可以一試，就會明白女友指暢順的意思。

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《初次見面我愛你》劇照

港男得知後極之不理解，網民紛紛留言為港男解疑：「抬高腳係會通暢啲係真的，所以做咩蹲廁比坐廁屙得舒服啲係有道理的，個人習慣」、「睇書話有幫助」、「幫助拉直條腸易痾啲」。其實，早有不少人印證過這個動作確實可以更易排便。亦有不少醫學根據，因為當腿放上凳，身體和大腿型成小於35度角，令腹壓變大，肛門括約肌就無法抵擋腹壓，而有助排便。