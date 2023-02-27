港人去日本旅行盡見劣根性　全飛機塞爆一手信！網嘲：衰過大陸客

新冠疫情退散，旅遊業漸漸復甦，相隔3年港人開始報復性旅遊，紛紛「返鄉下」去日本觀光購物。最近有網民在遊日後發帖，分享自己在飛機上的所見所聞，批評部份港人在日本旅行時劣根性盡現，甚至為了省下寄艙的行李費，將大量手信帶上飛機行李架，導致影響到其他飛機上的乘客，帖子引起網民熱議。



《機場特警》劇照

日本是港人最愛的旅遊地點之一，經過了3年的疫情，現時旅遊防疫措施正式鬆綁，終於可以再度出發旅行，自然吸引了大量港人遊日觀光。一位網民在連登討論區上發帖，表示自己最近遊日回程時，看到了同一班飛機上其他港人的醜態，於是決定發帖加以分享。

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該位網民指出部份香港人去日本的「食相真係好難睇」，在上機時自提著大包小包，將10盒8盒士多啤梨/手信Hand Carry上機，雖然不知道有沒有超重，但可以肯定的是體積十分誇張，基本上無法放在飛機座椅下的位置。

（圖片來源：橫濱紅磚倉庫）

而該些港人在上機後即刻「打爆晒自己個位附近嘅行李架」、「仲要左塞右塞」，令附近守規矩的乘客只可將手提行李放到很遠的地方，令他直言「嘩X，好似八十年代跟阿媽番大陸，帶埋張棉胎，接濟親戚咁X樣」、「同時都拖慢晒登機，又要delay」、「X你臭X，前世未食過士多啤梨咩」，怒轟他們的行為嚴重影響他人。

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帖子引起了網民熱議，有人提到在正式開關後，類似情況開始又再重現，可說是「香港人去完日本返港日常」、「真係唔明香港人有咩資格嫌棄大陸人」、「香港客惡頂都唔係新鮮事」。質疑該些香港旅客是為了省下廉航的寄艙行李收費，而將所有行李以手提的方法帶上飛機，才有了這一幕的出現。

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《First Love》劇照

有部份網民就不解港人為何要帶同「士多啤梨」回港，指出其實香港購買日本士多啤梨十分方便，再加上在日本買士多啤梨「其實唔係平好多 ， 一盒大約咪平$10-$20」，帶水果回港也沒有辦法存放多久，頂多數天後就會壞掉，況且在運送途中也容易整爛，笑指行為簡直是「搵自己嚟搞」。教路網民如遇到同樣問題時，可以尋求空姐幫忙，除了尋找空位擺放行李外，更有機會可以將行李免費寄艙。

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《閨蜜》劇照

也有網民就質疑為何地勤可以如此「鬆手」，讓乘客攜帶超額的行李上機，變相令飛機上的行李架「一位難求」。但有網民支持該些用盡飛機行李架的港人，反斥樓主「其實overhead個位唔係喺你上面就屬於你，大家都用得」、「航空公司俾拎上機都要你管？」、「其實人哋俾左錢，空姐果啲又冇唔俾佢上機，咁個個去旅行都係想開心㗎啦，開心咪買多嘢」，力撐其行為沒有問題。