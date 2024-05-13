香港大叔湧深圳華強北血拼一物　內地網民嘆：30年河東30年河西

港人周末北上消費已是生活日常，每個星期末深圳尤如變了另一個香港，大家北上吃喝玩樂，甚至基本日常用品都在深圳入貨。近日就有內地網民在社交平台指，早前在深圳華強北見到大批香港大叔在商場內消費，更集體買鞋，不禁嘆「30年河東30年河西」。



近日有內地網民在小紅書以「真是30年河東30年河西」發帖文，樓主在文中指近日在華強北食飯路過批發商城，看到幾個香港大叔在血拼，在商店內買鞋。他說想當年他們擠破頭到香港買鞋只為便宜，現在反輪到香港人回內地拼命採購，不禁驚嘆「真是30年河東30年河西」，還帖了兩張幾名大叔在華強北茂業後面的外貿城的店內試鞋的照片，在留言區更指現在直接接駁車接送到商場，「現在好多都是一大家子來!」，而且一放假就往深圳跑，「现在的深圳已經是當年的香港」。

帖文一出即有不少網民留言回應，不少網民均指真的時代變，「香港人怎麼突然開始意識到深圳的好了」、「以前深圳大芬油畫村沒什麼香港人，現在真的很多你們香港人，週末找個位置畫畫咖啡已經沒什麼位置坐了」。也有網民認為以前香港人來大陸投資買樓多，現在則多了日常消費，而家還會有年輕一家大小前來。

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不過也有網民指，港人熱愛北上其實並非這兩年的事，只不過不像現在這麼多媒體報道，「哪裡便宜在哪裡買，有什麼好河東河西的」，「三十年前香港來深圳的就很多，那時周末的酒樓、度假村裡全是港人」。有網民分析港人愛來深圳消費主要是因為便宜，更指現在不少商場為迎合香港客戶需求常搞活动，「當地的超市被香港客戶救活了」。