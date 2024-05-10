挽肉と米｜Alfred狠批2大缺點難食過日本　老闆黃傑龍親留言回應

日本人氣漢堡扒餐廳「挽肉と米」進軍香港，在中環ifc開設香港首店，並在周二（7日）正式開張，更一度在Carousell出現排隊籌號被高價炒賣的情況，而一向強調不接受餐廳邀請、堅持自費出真實食評的YouTuber「有碗話碗」Alfred Chan就大膽在其影片批評「挽肉と米」味道不及日本，卻意外引來餐廳老闆回覆。



「有碗話碗」Youtube截圖

「有碗話碗」在昨（9日）上傳一條新影片，分享自己自費品嚐日本過龍江「挽肉と米」的食後感，他在影片中表示自己早前在剛開關時已經到日本光顧，「我在日本吃，都有被驚艷到」，而Alfred也有在上個月月尾收到「挽肉と米」的試食邀請，但他表示要堅持自費出真實食評而拒絕餐廳邀請，「我一向不接受任何餐廳的免費試食邀請」。

「有碗話碗」Youtube截圖

當天Alfred在正式開店前已經到達餐廳，但已經有許多人排隊等候，而在11點正式開店前已經滿額，在進店後與日本店一樣有食券機販賣套餐，套餐包含三件漢堡排、一碗味增湯、白飯以及一隻鷄蛋，承惠$138，餐廳亦有兩款前菜提供，Alfred表示前菜「食落開胃、清爽」，亦讚嘆餐廳使用炭火烹調漢堡排，「今次香港好勁抽跟日本做炭火現場烤肉，香港要拿這個牌非常難」但可惜他指漢堡排未及日本水平，Alfred表示日本點的漢堡排不會將其燒至全熟，保留漢堡排的汁水，「第一啖食落去最明顯嘅就係，日本一咬落去好明顯爆汁嘅感覺」，但香港過熟令裏面的肉汁無法保留，「就算我按下去，你見到，佢冇肉汁爆出嚟」、「因為佢呢個已經十成熟咗」。

「有碗話碗」Youtube截圖

其次Alfred表示香港的漢堡肉調味過鹹，「黑椒味好明顯」、「呢度嘅漢堡肉唔需要，或者唔應該落咁多調味，因為呢度最好玩就係額外加嘅調味料」，若本身的調味已經足夠，就很難再加其他調味，希望香港店可以減輕鹹味，「比我可以加調味料入去」，而Alfred認爲香港店的漢堡排味道與日本有差距，但香港店的米飯就比起許多食店要好，不是一般香港餐廳一次煮一整天或一個飯市的飯，而是一鍋只能供應八人，「確保個飯係新鮮出爐，個飯先好食」。

「有碗話碗」Youtube截圖

而影片一出後也引起許多網民留言討論，不少網民都留言支持Alfred「全港我諗得你一個飲食KOL會拒絕，其他果堆應該9秒9仆到去，再講幾好幾好食，Alfred真係值得尊重」、「我係你一入嚟坐你隔籬嗰個，完全同意你嘅講法，佢呢個係全熟，日本嗰個冇咁熟嘅，佢嘅調味係比較重啲，所以我一路都冇加其他調味落去，主要都係攞返柚子醋同埋蘿蔔中和返佢個鹹味，我個米飯水份重咗少少，我自己都係做廚房」、「你的食評可信中肯專業，香港食評只看你們」，而影片更惹來「挽肉と米」的香港老闆黃傑龍也留言，「極好的自費試食，多謝光臨和自費比我收多$400幾，有關太重味和少少太熟和明天會和同事跟進，你講有道理，多謝」。

Alfred亦在昨天（9日）在其Facebook社交平台表示，他拍食評６年來批評過不少餐廳，期間也試過有老闆千字文email教訓，又或酒店或大集團公關聯絡我，千方百計想我把影片下架等等，但難得黃傑龍親自深夜的謙虛留言，大讚「老闆的格局，決定了生意的規模」更表示相信「挽肉と米」會越做越好。而帖文一出後，老闆黃傑龍又留言「汗顏 講呢啲… 我做野je，公司有人工出俾我的，多謝」，引起網民爆笑及支持，認爲黃老闆有心有力。