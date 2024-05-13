張天賦姜濤同台MC認趷腳拉近高度　邊7位港產男星身高少過170cm?

昨晚（12日) 舉行的「CHILL CLUB頒獎禮23/24」上，姜濤和MC張天賦同得「MOOV大數據至尊歌手」大獎，二人難得第一次同台領獎。有網民發現在畫面上二人同台也有身高差，及後MＣ更自爆當時已有趷腳。其實顏值集於一身的香港演藝圈中，不少超靚仔的男星都未必高大，有些身高少過170cm！



昨日(12日)《chill club推介榜 年度推介23/24》中，姜濤和MC張天賦同台領獎。 （網上影片截圖)

昨晚舉行的「CHILL CLUB頒獎禮23/24」上，今年特增了「MOOV大數據至尊歌手」大獎，最後分別由姜濤、MC張天賦和張敬軒奪得，由於軒公有事未能出席，於是只有姜濤和MＣ首次同台領獎。

有眼利網民發現MＣ當時也有趷高腳，事後他接受訪問時也笑指對鞋好「貼地」，笑認自己是誠實和腳踏實地的歌。 （網上圖片)

兩位男神同台，有不少眼利網民均發現，起初二人有超萌身高差，177CM高的姜濤站在官方資料稱有168.5CM的張天賦旁邊，更明顯高了一個頭，但及後畫面調教了角度也高了半個頭。而事後MC接受訪問時也笑指話因為昨晚穿了平底鞋，對鞋好「貼地」而他在台上趷高腳，笑認自己是誠實同腳踏實地的歌手，並言不太敢靠近姜濤。「不過呢啲試過一次就夠㗎啦。」有網上影片更拍到當時MC在台上趷高腳！

Viu TV截圖

生得唔好睇都仲可以靠後天搭救，但講到無可改變的身高，似乎都是不少男士的硬傷。以往也有網民數過香港有不少男神顏值爆燈奈何高度爭少少，當中有七位男神都是身高成謎！

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【1】MC 張天賦，官方資料：168.5cm，實際高度估算：165cm。拍《記憶棉》MV入面的女主角官方身高有165cm，為營造效果MC需靠腳踏墊高；在「CHILL CLUB頒獎禮23/24」上，姜濤和MＣ首次同台領獎，更自爆當時已有趷腳。

【2】Tyson Yoshi，官方資料：173cm，實際高度估算：168cm。

【3】Frankie 陳瑞輝＠Mirror，官方資料：172cm，實際高度估算：170cm，在MIFFOR中身高較矮小，拍埋Stanley旁邊明顯矮唔少。

【4】MCM 莫竣名，官方資料：172cm，實際高度估算：168cm。林作曾回應傳媒指自己身高167cm，而兩人合照時身高相約。

【5】陳柏宇，官方資料：171cm，實際高度估算：170cm，拍埋有180cm的黎明旁邊，矮咗半個頭左右。

【6】郭富城，官方資料：172cm，實際高度估算：165cm。郭富城著皮鞋同著平底鞋的發哥，相差近乎一個頭。

【7】梁朝偉，官方資料：171cm，實際高度估算：166cm。站在身高有188cm的金宇彬旁邊，明顯矮了一個頭有多。

其實生得唔高有咩好怕喎，按照非正式的統計，160cm的靚仔和180cm的普通人，女生們更願意揀160cm的靚仔做男朋友。同埋，望返上面的各個男神，只要有材華自然會有人欣賞，所以唔洗咁絕望，有麝自然香！