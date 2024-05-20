面相｜9大眉型面相性格愛情分析　這眉型最大機會同有錢人結婚？

眉毛除了可以改變你的氣質之外，也可以用來了解你的性格和運程。其實眉毛的形狀、長短和濃淡都透露出不少信息。有日本占卜師就曾分享9大眉毛的面相，分析出不同的愛情風格和運程。據說一字眉在愛情中是最積極的，而這種眉型最大機會與有錢人結婚？！



（Instagram：@aoi_morikawa0617）

日本占卜師「紅たき」分享到，從眉型和眉毛的長短濃淡可以看出一個人的性格特徵及在戀愛中的傾向。不知以下這9大眉毛的面相，大家又屬於哪一種呢？

👇👇👇即睇9大眉毛的愛情面相特徵👇👇👇

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【1】一字眉

一字眉的人有「天才」氣質，不論是甚麼事情都可以輕鬆駕馭。善於想出新的主意，工作的品質也很高，因此旁人對他抱有很高的期望，經常被賦予領導角色。又或是自己創業或成為自由工作者。而一字眉的人在愛情上相當主動，找到喜歡的人就會主動接近、展開強勢攻擊。對方可能就會被這種氣勢壓到，並展開交往。

【2】上揚眉

上揚眉的人行動力極高，能不受他人影響或依賴他人，獨力實現自己的夢想和目標。亦是一個有野心的人。在戀愛方面他們也有同樣的行動力，勇於爭取喜歡的人的愛。交往後也是會積極引導對方的人，並持續地為了維持愉快的關係而付出努力。

（《小女子》劇照）

【3】八字眉

八字眉的人性格溫和、協調性高，懂得考慮別人的感受。因此遇到困難時，會有很多人伸出援手。雖然看似比較柔弱，但其實是內心堅強的人。戀愛中他們會對所愛的人一心一意，希望建立互相深愛的關係。不過也有可能因此而引來壞人，讓你付出所有後逃走。因此若找到了自己喜歡的人，與身邊的人商量一下這個人是否可以信任比較好。

【4】三角眉

三角眉人是追求夢想的冒險家，但這並不代表他們不現實。反而還會認真思考為了實現夢想該如何作出努力。三角眉的人財運不錯，將來出現金錢問題的風險很低。而且也有機會與有錢人相戀後結婚、上岸，過上名媛生活。但即使成為有錢人，也不會忘記自己實現夢想的決心。

【5】新月眉

新月眉的人往往比較有感性，且富有藝術天賦。性格溫和，是個討厭衝突的和平主義者。而且他們的運氣極好，想要的東西都能輕易入手。在情場中他們很受歡迎，因此永遠不怕缺少情人。他們喜歡談浪漫的戀愛，常與另一半進行約會，盡情享受愛情。不過因為即使在結婚後依然會很受歡迎，所以組建家庭後可能要小心自己的舉止。

【6】眉毛長

眉毛長的人個性沉穩、悠閒，萬事順應自然。但這不代表他們不努力，反而還非常好學，讓自己的夢想結果。眉毛長的人的戀情傾向節奏較慢，因此即使兩情相悅、只差臨門一腳，也會因為無法表達自己的感受，而停滯不前。不過只要不放棄，愛情總會有實現的一天。

【7】眉毛短

眉毛短的人比較活躍，當有好主意時，便會立即付諸行動。因為能迅速行動，運氣和時機都不會錯過。在戀愛中眉毛短的人不會因為小事而氣餒，當找到喜歡的人時就會立刻表白，即使被拒絕了，也能很快地切換心情，轉向下一段愛情。

（Instagram：@yagirikaco_official）

【8】濃眉

濃眉的人充滿智慧，既有理性亦有激情的一面。平常是理性、認真，擅長控制自己的情緒。但當找到想實現的目標，就會全力進發。在愛情方面他們亦充滿熱情，一旦愛上一個人，就無法停止自己的感情。無論有多少情敵都會無所畏懼地向對象進行攻擊，所以最終成功交往的可能性亦很高。

【9】淡眉

眉毛較淡的人是合作型的人，與任何人都能相處融洽。在討論中會認真聽取別人的意見，有必要時提出自己的意見。而他們在情場中很受歡迎，因為氣場溫和容易吸引周圍的人。甚至可能會因為太多追求者，而難以決定與誰交往。