第一眼睇到貓定狗？超準心測揭真實戀愛觀 揀呢個代表你戀愛腦
撰文：ETtoday
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面對愛情時，你是哪一類人呢？有的人是需要時間的觀察型，也有人是感覺來了就奮不顧身的戀愛型，《小紅書》有個超準心測，第一眼就能看出你對愛情的真實態度，測過的都說準！
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A.兩隻貓
B.一隻狗的頭
C.蝴蝶
#挑選A的你
你對愛情的態度是堅定且直接的，你總習慣以你個人的感覺為主，談戀愛時比較顧自己的感受，認為真實做自己沒什麼不對，你有時候喜歡一個人，也懶得和對方解釋為什麼想這樣，你的戀愛關係很難長久，因為不習慣給對方承諾，兩人若有問題也喜歡逃避，害怕正面衝突。
#挑選B的你
愛情給你的感覺是平靜且幸福，你相信好的愛情值得等待，如果沒有合適的對象，你也不想要將就。你的個性溫和穩定，喜歡長久經營一段關係，和家人間的關係也緊密，你不輕易投入感情，但只要投入了，你會希望是一段彼此信任且細水長流的關係。
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#挑選C的你
你對愛情是沉溺且沒有抵抗力的，只要一陷在愛裡，是看不到旁人的，恨不得和另一半融為一體，但你的愛情觀太浪漫美好，常常忘了現實面，你有同理心，有時也習慣為對方找藉口，當發現兩人或許不那麼合適時，你傾向給對方時間，不太想面對殘酷的事實。
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