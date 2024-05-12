MBTI「16型人格」姜濤是INFJ提倡者？全球僅1%最稀有！揭5大特質

MBTI又稱「16型人格測驗」是根據榮格的心理類型理論著成，目前已經成為權威的性格測試，這套系統是認識自己性格的最佳方法，今天來講解是其中人數最為稀少（佔人口的1%－3%）的INFJ提倡者（又稱為作家型人格）。



INFJ經常被解讀為非常內向，但是又渴望與他人交流，他們做事存在著自身的規劃性，有獨特的個人魅力，來看看你中了幾點？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.文字使他們有魅力

雖然現在社會逐漸失去了對文字的執著，但這類型的人格卻始終把握著對文字堅持，只有文字可以讓他們身心完整被他人看見，由於本身性格內向，錯失很多表達機會，而文字存在讓他們能夠更好展現自己。

2.內在世界極其豐富

內心世界的豐富，或許沒有其它人格能超過INFJ，他們是敏感內向的代表，也正是這樣的特質，使他們在看待同一件事情時不僅擁有自己的看法，也超乎意料的特別，給他們一種顏色，他們卻能畫出自己的天空。

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3.觀察力敏銳

如果說大多數時候INFJ都是寡言的，那麼這些時候他們一定是在觀察環境，也就是因為觀察佔了大多數時間，他們的觀察力往往是精準到位，很少有出錯的時候，所以這類型人格真的是偵探代表。

4.熱愛獨處時間

真正能走入他們內心的人實在是太少了，可能大家感同身受，就是看似要好的朋友卻不了解妳，真正的朋友少之又少。其實這樣的人不在少數，我們常常在社交的時候擁有不同的樣貌，其實獨處的自己才是真實的，也就是這樣的真實讓我們自己愛上了獨處的時間，只有和自己相處的時光才是快樂的。

5.容易受傷

內心柔軟的他們常常會因為外在的細小聲音受到傷害，所以細心是一把雙刃劍，不過這類型人格也會慢慢成長，在了解真實的自己之後變得越來越強大。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】