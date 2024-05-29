22歲女交友App詐騙近800萬　訛稱幫父母還債、相貌曝光嚇呆網民

日本今年發生多宗網上情緣騙案，日前再有一位22歲女子因愛情詐騙被捕。據日媒報導該女子以需償還父母生前的債務或妹妹自殺未遂等設定博取同情，從數名男性身上騙取了近千萬日圓。被捕後女子的相貌和交友App帳戶上的照片被公開，但因真人與照片樣貌實在差太遠而引起網民熱議。



涉嫌詐騙被捕的22歲女子加藤ありさ（デイリー新潮 ）

日本名古屋地方法院早前宣判25歲女子渡邊真衣因在網上進行愛情詐騙，重囚9年並罰款800萬日圓（大約39.8萬港元）。她在案中因詐騙所得的金額超過1.55億日圓（大約771.6萬港元），令人震驚。最近再有一位22歲女子因愛情詐騙被捕，而且作案手法與渡邊相似，被部分日媒稱為渡邊的「徒弟」。

據日媒報導指，22歲女子加藤ありさ涉嫌透過交友App認識數名高齡男性，並與他們建立戀愛關係詐取錢財被捕。加藤向她其中一名67歲的受害者講到母親因癌症住院，自己無力支付醫療費用從而獲取金錢。雖然受指控的金額只有200萬日圓（大約9.9萬港元），但受害者稱他總共交出了800萬日元（大約39.8萬港元）。

（デイリー新潮 ）

其中兩名30多歲及40多歲的受害者接受「デイリー新潮 」訪問時講到，加藤以需償還父母生前的債務和母親入院為由，分別向他們借了共73萬（大約3.6萬港元）及15萬日圓（大約7,467港元）。雖然金額較67歲受害者少，但明顯是掌握他們的經濟狀況，計算出他們能負擔的最大金額後提出的。

受害人之一提供加藤的大學學生證圖片（デイリー新潮 ）

加藤透過假裝拒絕他們的「支援」及填寫結婚申請表博取信任，更讓其中一名受害者拍攝她的大學學生證。但借錢後就以忙於兼職、生病，甚至妹妹自殺未遂等原因逐漸與他們減少見面，回覆信息的頻度也大幅下降。企圖透過疏遠他們避免還錢。兩人意識到被騙向加藤追討金錢時，卻反被加藤「惡人先告狀」。她覺得金錢是從與受害者交往關係之中獲得，並非「借」來的金錢，提出分手則是自動放棄金錢。

基於受害者均沒有立借據，向警方求助後也被告知沒有證據難以受理案件。直至在新聞中看到加藤被捕後才再站出來作供。

報導曝光後引起網民熱議，認為加藤的手法巧妙地利用男性們的孤獨和自尊心，令他們懵然不知自己受騙。亦有不少人指加藤「照騙」，交友App上使用的照片全部都加了濾鏡美圖來吸引男性，與現實中的樣貌很大分別。兩名受訪的受害者分享到他們分別有3年和10年沒有女友，在交友App認識加藤時被她的美貌和健談的性格吸引。坦承第一次看到加藤真人的相貌後因與照片有很大落差而感到失望，但仍因有年輕女性看上自己而感到自滿。