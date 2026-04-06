日本情侶拍片賺 1 億日圓被捕！揭「無碼影片」的法律代價與刑責

除了AV片商之外，亦有不少素人會自己拍片放上網，開Onlyfans帳戶。不過日本對AV的管制非常嚴格，不允許製作及售賣無碼的成人影片。福岡有一對情侶就因為拍攝及上載自拍的無碼AV被警方逮捕，據說他們在兩年內更是賺到高達1億日圓！



（新聞截圖）

日媒ANN報導指，福岡市2名男女因涉嫌在社交媒體上載自己出演的未經修正的成人色情影片而被逮捕。據報被捕女疑犯板橋尚皇實（32歲）和她的男友桐伸年（29歲）從2021年至2024年3月期間將約190個無碼的自拍AV投稿至海外的社交平台，並在收費網站上載無碼影片及照片吸納粉絲，2年內賺到約9,500萬日圓（大約466萬港元）。

據悉兩人有婚約，將拍AV的收入用以歸還債務及支付生活費。調查中兩人承認罪名，供述他們「明知是犯罪行為，但仍然繼續投稿」，講到「明明有這麼多人在拍，沒有想到自己會被捕」。

事件曝光後引起網民熱議，當中有網民就講到「鏡頭前全看光，上新聞你要遮臉？真奇怪」。但絕大部分網民都撐兩名疑犯，認為法律過時。又指出進行「爸爸活」及賣春賺錢的女性都不被逮捕，但自拍AV放上網並沒有對其他人造成困擾，卻要被捕實在不合理。「受害者在哪裏？解除對無碼AV的禁令，可以增加日本稅收不是更好嗎？」。亦有網民講到女疑犯板橋的名字「尚皇實」很特別，裡面一個「皇」字很有氣勢，覺得很像是皇族的名字。

有網民就翻出被捕的情侶是經營PornHub帳號「Naomiii hub」及Onlyfans帳號「NaomiiiChannel」的兩人，他們的X帳號上亦有近64萬名粉絲。最後一次上載影片已是在2024年3月份，有粉絲就在兩人被捕後於影片下方留言對消息表示可惜。

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