日本詐騙少女囚9年！自爆3大騙錢招數：為何孤獨男性最易中招？

2022年8月一名日本女子因在網上售賣「爸爸活騙錢攻略手冊」而以協助詐騙罪被捕。買了她手冊的女子從兩名男性身上騙取逾1千萬日圓，而她本人亦透過這手法騙取超過1.55億日圓（約760萬港元）。名古屋地方法院早前宣判，被告重囚9年以及罰款800萬日圓（約39萬港元）。法官更狠批少女行為有極重的刑事責任，因此予以重判。



25歲女子渡邊真衣因在網上售賣「爸爸活騙錢攻略手冊」而以協助詐騙罪被捕（新聞截圖）

日本25歲女子渡邊真衣在社交平台上以「頂き女子りりちゃん」身份活動。據日媒報道指，渡邊因爲沉迷牛郎、難以償還，而向自己以前任職風俗店的客人尋求金錢援助。成功得到金錢後，她將經驗寫成了「爸爸活騙錢攻略手冊」在網上售賣。騙錢手冊購買一套3本叫價2萬8千日圓（約$1,374港元），渡邊供述賣手冊的收入共有1,993萬日圓（約97萬港元）。

渡邊供述賣手冊的收入共有1,993萬（大約港幣97.7萬元）（新聞截圖）

2022年6月一名女子購買渡邊的攻略手冊後，用裏面的手法向兩名男子騙取逾1,065萬日圓（約52萬港元），渡邊因此被警方以協助詐騙罪逮捕。早前進行初次公判，渡邊在庭上承認罪名。她另外亦因從一名50歲男子詐騙約3,850萬日圓（約189萬港元）而被指控。

她指詐騙時事後處理最重要，感激對方的付出以滿足男性的虛榮、令他覺得自己很重要（新聞截圖）

渡邊製作的「爸爸活騙錢攻略手冊」部分内容被日媒公開，當中教女生們如何在不與男性發生肉體關係的情況下騙金錢，一共有45頁。裏面講到進行騙錢活動時有3大重點，建立信任關係、爲了賺錢的對話和事後處理。首先要瞭解對方的性格、價值觀和興趣，在對話間讓對方開始信任自己，並最終開始抱有戀愛之情。

第二點則是在對話間暗示自己的經濟環境不好，並向對方灌輸自己是個需要幫助的柔弱女生、只有對方能幫助自己等，但她也強調，在對方第一次提出為自己出錢時要「扮」拒絕，「說服」對方自己能夠解決問題。而最重要的一點是事後處理，感激對方爲她的付出，目的要滿足男性的虛榮、令他覺得自己很重要。這樣做才能在收到錢後預防問題，並為下一次的詐騙做準備。

（新聞截圖）

而渡邊亦在手冊中講到有5種人最容易受騙，第一種是感到孤獨的人，第二種是沒有特別嗜好、沒有人生意義的人，第三種是從來沒有被別人依賴過的人，第四種是女性關係、愛情經驗少的人，最後一種則是有負債經驗、不擅長理財的人。相反只對身體有興趣、說要付錢但不付錢的人、生活充實的人及自戀的人則不會上當，並不推薦花時間在他們身上。

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去酒吧消遣本是平常事，但如果身無分文都要去扮闊少，又會上演一出怎樣的鬧劇？近日日本大阪發生一宗極度荒謬的霸王餐事件。兩名男子在全副身家僅得56日圓（約港幣 $3）的情況下，竟在一間Girls Bar（女孩酒吧）豪飲豪食，期間更瘋狂點選高級香檳，最終結賬高達95萬日圓（約港幣$4.6萬）。兩人最終因無力支付被捕，而他們供出的犯案理由是「實在太想在有女孩子的地方吃喝了！」全身得56円！大阪兩男闖GirlsBar飲95萬香檳被捕 揭日本夜場文化