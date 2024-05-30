AV女優八蜜凜自爆遭欺凌　私事被唱曾患驚恐症！楓可憐也是受害者

日本的AV業界競爭激烈，除了女優們互相爭鬥之外，她們背後的經紀公司其實也發生不少明爭暗鬥。日前人氣女優八蜜凛就在她的社交平開Po，怒指自己在事務所受到職場欺凌，不但分配不到工作，私事還常被拿來開玩笑，實在忍無可忍了！



八蜜凛（X：@Rin_hachimitu）

2022年出道的人氣AV女優八蜜凛日前於X上發文對所屬事務所エイトマン（8MAN）表示不滿。講到當女優很有意義、自己也很喜歡這份工作，但「為了保護這個環境，就要對事務所阿諛奉承嗎？不能誠實正直地生活嗎？」。八蜜呻道自己有向事務所反映她只想認真工作，但就一直被他們敷衍。與高層商討又會被當成要刷存在感、撒嬌要對方請吃飯，出現令人害怕的誤解。

AV女優八蜜凛發文批事務所職場欺凌（X截圖）

而且八蜜怒指自己不僅分配不到工作，還被職場霸凌，私事在其他女優面前被拿出來開玩笑，怒指若要靠「擦鞋」才能得到的工作她寧願不幹。她又指出若事務所以個人偏好和心情來分配工作，對認真工作的人很不公平，亦是對粉絲非常失禮。

八蜜接著爆到自己曾被事務所叫到酒吧，在其他女優們也在的情況下，幾個小時一直談論她的私事直到凌晨。又逼她上載本並不打算參加的寫真集的貼文，事後將她從名單刪除當成笑話。

她失望道「我只是想按自己的步伐、腳踏實地工作，但事務所似乎有意搞破壞，希望我炎上、與人發生衝突」，更因這些創傷導致她罹患驚恐症。「其他人都笑著服從，是我奇怪嗎？是我不懂讀氣氛嗎？都是我的錯嗎？」，八蜜甚至以「從沒見過一個宗教色彩這麼濃厚的環境」來形容8MAN事務所。

事實上，8MAN事務所在業內口碑也不是最好，因為他們經常挖角其他經紀公司的皇牌女優。人氣AV女優楓可憐引退後，亦曾以田中檸檬的名義短暫成為8MAN旗下女優，但只拍了5部作品就回歸舊經紀公司Life Promotion；引起不少網民粉絲猜測是否待遇不公才會這麼快離開。八蜜凛會直接在X上公開狙擊所屬事務所，相信也是忍無可忍，並已做好與8MAN完全鬧翻的覺悟。有不少粉絲就在她的貼文下表示支持，認為她不應留在要「擦鞋」才能有機會的公司，力撐她跳糟到其他事務所。