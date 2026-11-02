MissAV公布2026年11月排名 四大女優大執位！退役女神逆襲成功

MISSAV最新公布女優排行榜出爐！ 11月前四強排名有明顯內部輪替，上個月奪冠的逢澤みゆ本月氣勢明顯回落，而上月四強中有人卻逆襲成功登頂。相較於榜首異動，中段的美園和花（第5名）、波多野結衣（第6名）及北岡果林（第7名）連續兩月完全持平，倉本すみれ強勢殺入第8名，沙月惠奈與木下日葵排名略有下滑。而早已引退的三上悠亞，可能因10月台灣啦啦隊表現中差點走光引來注目，這個月依舊穩守前20名，究竟是女優界新人不濟以致青黃不接，還是大家真心鍾情三上？

2026年11月最受歡迎女優TOP 11-20

第20名：三上悠亞

第19名：夢乃愛佳

第18名：miru

第17名：沙月惠奈

第16名：篠田優

第15名：鷲尾芽衣

第14名：森澤佳奈（飯岡佳奈子）

第13名：木下日葵

第12名：彩月七緒

第11名：彌生美月

退役多時的三上悠亞再打入20強, 排第20位 ( IG@yua_mikami)

第19名：夢乃愛佳 (IG@ yumenoaika826)

第18位：Miru (IG@mirugram_55)

第 17 名：沙月惠奈 （IG@satsuki ena）

第16名：篠田優 ( 網絡圖片)

第15名：鷲尾芽衣 （網絡圖片)

第14名：森澤佳奈（飯岡佳奈子）(IG@morisawa_kana)

第13名：木下日葵 (X @0521himari)

第12名：彩月七緒(X :@nao_satsuki)

第11名：彌生美月（網上圖片）

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2026年11月最受歡迎女優TOP 11-20

第10名：乙愛麗絲

第9名：天馬ゆい

第8名：倉本すみれ

第7名：北岡果林

第6名：波多野結衣

第10名：乙愛麗絲 （IG@otsu_alice1219）

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第9名：天馬ゆい (ig @tenma_yuichan )

第8名：倉本すみれ （IG@kuramotosumire）

第7名:北岡果林(X@karin_kitaoka_)

第6名：波多野結衣(X@hatano_yui)

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2026年11月最受歡迎女優TOP 1-5

第5名：美園和花

第4名：河北彩花

第3名：逢澤みゆ

第2名：松本一香

第1名：瀨戶環奈

第 5名：美園和花 （IG@misono_waka）

第4名：河北彩花 （IG@saika_kawakita__official）

第3名：逢澤みゆ （IG@miyumiyu_ai）

第 2名：松本一香（IG@verseau_219）

第1名: 瀨戶環奈 (IG@setokanna_)

同場加映：日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海

近日來自大阪的26歲創作女歌手「温」（Tazune）用親筆手寫信宣佈，將以「七瀨温」之名正式進軍成人影視圈。日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，其充滿「透明感」與「文青風」的出道作封面一曝光，立刻在社群掀起極大迴響。👉👉👉日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海