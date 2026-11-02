MissAV公布2026年11月排名 四大女優大執位！退役女神逆襲成功
撰文：爆檸哥
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MISSAV最新公布女優排行榜出爐！ 11月前四強排名有明顯內部輪替，上個月奪冠的逢澤みゆ本月氣勢明顯回落，而上月四強中有人卻逆襲成功登頂。相較於榜首異動，中段的美園和花（第5名）、波多野結衣（第6名）及北岡果林（第7名）連續兩月完全持平，倉本すみれ強勢殺入第8名，沙月惠奈與木下日葵排名略有下滑。而早已引退的三上悠亞，可能因10月台灣啦啦隊表現中差點走光引來注目，這個月依舊穩守前20名，究竟是女優界新人不濟以致青黃不接，還是大家真心鍾情三上？
2026年11月最受歡迎女優TOP 11-20
第20名：三上悠亞
第19名：夢乃愛佳
第18名：miru
第17名：沙月惠奈
第16名：篠田優
第15名：鷲尾芽衣
第14名：森澤佳奈（飯岡佳奈子）
第13名：木下日葵
第12名：彩月七緒
第11名：彌生美月
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2026年11月最受歡迎女優TOP 11-20
第10名：乙愛麗絲
第9名：天馬ゆい
第8名：倉本すみれ
第7名：北岡果林
第6名：波多野結衣
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2026年11月最受歡迎女優TOP 1-5
第5名：美園和花
第4名：河北彩花
第3名：逢澤みゆ
第2名：松本一香
第1名：瀨戶環奈
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