居日中國人做代購狂掃日本藥妝 大國藥妝疏忽規管被追稅3億

港人到日本旅行時都必定會到藥妝店掃貨，一站式買齊化妝品、藥品和零食等等，爭取退稅。日前日媒就報導指，有大型藥妝連鎖店因疏忽規管轉售客，竟被日本政府追收高達3億消費稅。



（新聞截圖）

日本朝日新聞報導指，大型藥妝店「大國藥妝」旗下位於大阪市中央區的「中央大國」和「道頓堀大國」兩家公司因免稅銷售方面遭大阪國稅局追徵約3億日圓（大約港幣1,509萬元），包括過少申報加算稅的消費稅。

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據報至2021年8月的兩年內，兩家公司所經營的店舖估計有約30億日圓（大約1.5億港元）銷售額，涉及出售給轉賣、代購等不符合免稅條件的外國客戶。相關人士表示，有不少在日本居住的中國人受僱於轉售業者，以「代購」的身份在這兩家公司的分店，大批購買的化妝品和日用品。

這些「代購」客每次購物都會花數十萬，但長居日本人士並不符合免稅條件。母公司「大國藥妝」在受訪時表示：「國稅局指出我們在護照身份驗證和居留期限確認方面不足。我們將認真對待這一指摘，努力實施正確的免稅銷售。」被追徵稅的兩家公司均已進行修正申報並全額繳納稅款。

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這次涉及欠稅的時期正好與新冠疫情導致訪日遊客大幅減少期間重疊。有日本網民就講到他兼職的藥局，幾乎每天都有中國人到店購買大量免稅商品，有些人甚至持有需要本地地址才能得到的優惠券；明顯不符合免稅要求、認為「大國藥妝」這次事件只是冰山一角。亦有不少網民認為，這次事例再次證明日本應該改制，到出境的時候才確認所購買商品並退稅，才能根治「代購」、帶貨等問題。