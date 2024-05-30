日本拉麵店起火 點解食客濃煙中照食？揭二郎系拉麵4大進食潛規則

不少港人都喜歡吃拉麵，除了鹽、味噌、豚骨、醬油等湯底之外，還有不少拉麵流派。當中「二郎系拉麵」近年人氣高企，坐擁不少狂熱粉絲。日前新宿的拉麵二郎店就發生火警，店內濃煙滾滾但客人們卻完全置身事外繼續食麵，引起網民熱議。



（新聞截圖）

綜合日媒報導，連鎖拉麵店「ラーメン二郎」的新宿歌舞伎町店於5月28日下午中午時分發生火警。店員報警後17架消防車到場，約1小時後成功將火撲滅。事件相信是因煮食中食油引火而導致，並無人受傷。

從火災發生時店內一名顧客拍攝的影片中可見，店舖內被濃煙充滿，甚至看不清前方，火焰幾乎燒至天花板。但店內約15客人卻都無動於衷，仍然繼續低頭專心吃拉麵，店外人龍亦沒有離去。店員一開始也沒有任何指示，直至火勢增大後，才開始叫食客疏散。

有食客受訪時就講到自己本來只是來吃拉麵，沒想到會被捲入火災，回想起來也覺得害怕。有趁午餐時間到訪的上班族和來自長野縣的食客就因無法吃到二郎拉麵，感到很可惜。事發後亦陸續有不少不知道發生火災的粉絲到場、碰門釘。

事件引起網民關注，當中不少人都批評店員反應太慢，明明店內已經濃煙滾滾但他們竟然不叫客人疏散，客人們的安全意識也是低得離譜。但亦有網民表示對食客無動於衷的反應不意外，指這是「二郎拉麵狂粉正常操作」，區區濃煙不足阻止他們；「就像《鐵達尼號》沉沒時演奏到最後一刻的音樂家們一樣」。

吃二郎系拉麵有不少潛規則（新聞截圖）

二郎系拉麵是近年日本最受歡迎的拉麵流派之一，湯底濃郁，並以粗麵為主。食客可以按喜好選擇蔬菜、大蒜和豬背脂等食材的份量。而二郎系的粉絲稱作「ジロリアン」（Jiro-rian），對二郎拉麵的狂熱就像追偶像一樣，每週可能最少吃兩三次，亦會特意去不同店舖「聖地巡遊」。要成為合資格的Jiro-rian就一定要懂得一些不成文的規定。吃的時候必須專心吃麵，若與人談話、玩手機就會遭人白眼。而且雖然二郎系拉麵份量較多，但基本上要求15分鐘內就應該要吃完離開，而且必須全吃光；有不少二郎系中毒者還會將湯底全喝光。在離開店舖之前也要將吃完的碗放回廚房的櫃臺，並抹乾淨檯面確認沒有湯跡才可以離開。