觀光客遊日本遭假神婆搭訕　訛稱「你家有人會死」做法事騙700萬

有不少人都相信風水、命相等等，為了自己和家人的健康幸福也會願意花金錢買對風水有利的物品，又或是請師傅進行儀式。日前日本有4名男女就因為假扮靈媒師，以需要進行驅邪儀式誘騙受害者，偷走大量現金和珠寶而被警方逮捕。



(新聞截圖)

綜合日媒報導指，日前自稱靈媒師的等4名中國籍男女，涉嫌以「需要進行驅邪儀式」等謊言誘騙多名受害人並盜取他們的金錢而被捕。據報，4人組分工成為搭訕人、引路人、「靈媒師」及把風人，合力招搖撞騙。

日本ABC新聞報導到，被捕的60歲女疑犯吳小瓊，5月初於名古屋中區街頭向一名60多歲的台灣女子搭話，假裝問去藥房的路。隨後引路人就「路過」，指自己知道藥房在哪裏，假裝帶路、與吳疑犯一起將女子帶到一家神社。在路上透過談話釣出女子的個人消息，透過社交媒體告訴「靈媒師」。

在神社匯合時，「靈媒師」就會講出從同黨口中得到的個人情報，以獲取女子的信任。隨後就以「你的家人將會死去」、「如果想要得救，就需要對現金和珠寶進行驅邪儀式」為由，讓女子回家並帶上所有的錢和珠寶再回到神社。進行「儀式」時讓女子將帶來的10萬日圓（大約港幣5千港元）現金和價值30萬日圓（大約港幣1萬5千港元）的項鍊放入預先準備好的袋子中，在儀式中偷天換日，用同樣重量的樽裝水和鹽代替，偷走貴重品。這宗事件的3天後，再在大阪京橋站附近同樣的伎倆，偷走了另一名70多歲的台灣女子700萬日圓現金（大約港幣35萬港元）。

被捕60歲女疑犯吳小瓊（新聞截圖）

日前有受害者接受日媒「AERA.dot」的訪問講到，自己在網上看到名古屋的事件，發現與自己受騙的手法一模一樣。她講到1月尾至2月初時從台灣到關西旅行，在大阪梅田的商店街找路時被一名60歲女子搭訕、帶到神社。在路上談話中曾向對方講過出生年月日、父母生病住院、丈夫的工場經營困難等等，而對方介紹的「靈媒師」就透過「靈視」將這些資訊一一講出。因此深信不疑的她，在對方指要對她身上的現金和金戒指為她一家進行驅魔儀式時，也沒有多想。

「靈媒師」將她的現金珠寶放進一個手掌大的黑色布袋後，嘴裡說著「咒語」、右手左右揮動驅魔，又叫她閉眼、向神明低頭。兩分鐘後儀式完成，「靈媒師」就將黑色布袋交給她，叫她不要打開、儀式的事也不能告訴他人。直到在機場準備回台灣時，突然感到不安、向同行友人分享經歷，將布袋打開發現裡面的物品已被換成鹽和兩粒佛珠，才意識到自己受騙。回台後拜託在日友人報案，不忿講到：「錢和戒指被偷了的確令人難過，但假裝是善意，欺騙別人真的很無恥。」

（新聞截圖）

據警方所指，去年10月以來，在大阪市和兵庫縣等地發生了逾30起類似手法的犯罪，合計損失總金額相信超過1.2億日圓。因街道上的監視攝像頭的畫面中，拍攝到除了這次被逮捕的4人組之外的人物，因此警方正進一步調查是否還有同黨。

事件曝光後，有網民表示4人組的犯案手法非常簡單，沒想到還會有人受騙，而且被騙還都是說同樣語言的台灣人。但亦有網民分享到，自己曾去算命被騙了幾萬日圓，期間被算命師講到手上的名牌手鍊對她有不良影響，若自己盡信不疑也有可能已經放下手鍊離開。亦有不少人講到女疑犯吳小瓊的相貌凶惡，又撞樣搞笑藝人狩野英孝。