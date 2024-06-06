港人注意！遊客日本搭地鐵2大行為遭批肘　網民嘆：民族性早變了

日本人對遊客有禮貌的形象深入民心，但台灣天氣主播王軍凱在社交平台發帖文，指早前遊日時遇見日本人真實一面，看見遊客因不小心影響當地人而被肘擊，指出 「在感覺被侵犯時，日本人其實是很不客氣的」。在日本旅行搭鐵路時，其實也有不少潛規則，究竟要如何才能避免令當地人不滿，旅行時順順利利？



《Black Dog》劇照

早前，台灣天氣主播王軍凱其在FB專頁分享，他在日本前往機場時，曾兩度遇見遊客被當地人教訓的畫面，與日本人平日禮貌待客的形象大相徑庭。王軍凱表示「在感覺被侵犯時，日本人其實是很不客氣的」。

他第一次目擊遊客被教訓時，是在繁忙時間的地鐵車廂中。他指當時遊客帶著行李站在門口位置。到站後，日本女上班族卻在下車時，為了方便落車，用力地將觀光客推出車廂。王軍凱分享，自己在日本時亦曾經歷類似情況，在不算擁擠的車廂被日本老人肘擊。雖然他在台灣較少搭乘地鐵，但他想台灣人在同樣情況下，只會說一句 「借過」，並不會真的動手反擊。

另外被教訓的是一個拖行李篋的家庭，媽媽在叫人落車時，只是不小心碰到在旁坐著的日本年輕人，接著就被他踢了一下。王軍凱表示，兩次被教訓的都是亞洲遊客，不知遇上歐美遊客日本人會如何反應，「日本人的禮貌是建立在我不麻煩你，你也不要侵犯我的原則上」。

網民對於王軍凱的帖文反應熱烈，有部分網民亦發現，最近前往日本旅遊時，發現日本人現在真的沒有以前禮貌。網民Kate Yu表示在京都被日本伯伯用力撞肩後，更沒被道歉就見他匆匆離開。另外亦有網民表示，日本排外情緒高漲，令此類情況變得更嚴重。但也有網民感嘆好在是發生在日本，在其他國家可能就不只是肘擊了，建議其他人不要只顧自己方便而忽略周遭，令當地人困擾。

若是不想在日本旅遊時被當地人教訓，就要在搭乘日本鐵路時，盡量避免下面一系列受日本人討厭的行爲。日本調查公司Marketing Technology2023年年底就曾進行了關於「電車使用者對於電車及月台上迷惑行為的看法」的一項調查。該公司在網上針對1,174名30歲至70歲以上的男女進行問卷調查，為他們最反感的14種「迷惑行為」進行排名，結果發現不論男女，日本人最討厭「在地鐵化妝」，其次是「不將背囊放身前」，最後是「在地鐵進食」。而日本女性第三討厭的稍有不同，是「耳機漏音」。點擊看全文：遊日注意！日本人票選搭地鐵最討厭行為TOP 3 一舉動香港人常犯