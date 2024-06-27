政府工｜環保署請行政助理月薪$28,715 任何學位+2大入職條件

又有筍工介紹！環境保護署日前在公務員招聘網頁招聘行政助理一職，任何學位+兩年工作經驗已經有$28,715！雖然這份工非公務員合約，不過要求並不高而且2年經驗已經過28K，呢個經濟環境相當理想。各位職場小薯即看內文睇詳情吧！



資料圖片

【環境保護署-行政助理（總區南）】

月薪: $28,715

截止日期 :05/07/2024 23:59:00

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入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後，具備最少兩年的全職工作經驗，當中具備與環境領域相關的工作經驗者佔優；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科成績達第3級或以上，或同等成績。

職責:

(a) 協助統籌行政和會議後勤工作、準備簡報資料、管理資料庫和存檔系統，以及編製統計數據等；

(b) 管理有關組別的行政事務，以確保善用財政資源和妥善管控庫存；

(c) 協助聯絡其他政府決策局／部門、項目倡議者和其顧問，以及相關人士，以處理查詢及公眾意見；

(d) 協助進行實地視察、處理環境規劃和發展方案，以及土地申請；以及

(e) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請手續:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請書G.F. 340（Rev. 7/2023） 可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心28樓環境保護署環境評估科（經辦人：行政主任（環境評估）），信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。