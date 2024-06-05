理財｜最新「100日儲錢法」挑戰熱爆TikTok　每月輕鬆無痛儲5千蚊

好多人都想儲錢，但實際儲錢時半途而廢或無從入手可以點做？TikTok網紅Milly近日分享一個簡易的儲錢挑戰，100日後就可以輕鬆儲5050蚊。



TikTok網紅Milly經常在各社交媒體分享各種儲錢及省錢妙招，在TikTok有超過4.8萬訂閱及總計獲得93.9萬讚好。Milly早前就分享了一個儲蓄方法，只需要完成挑戰就可以輕鬆儲5000幾蚊，邊玩邊儲錢。

100日儲蓄挑戰中，Milly使用一本由活頁文件袋製成的儲蓄挑戰書，並在每個口袋上標上1至100的數字。每日僅需要選擇一個數字，並放入相對金額，100日後就可以輕鬆儲到5050蚊！

儲錢順序可以根據自己喜好安排，無論順序定抽數字都可以，最緊要係準備一張清單，記低每日放入的數字。此挑戰可以由細金額開始儲起，儲蓄新手都可以堅持儲蓄。

《金錢戰爭》劇照

如果覺得100日太耐，無信心可以堅持，亦可以先參與同樣由Milly介紹的1000元儲蓄挑戰。每日僅需要儲40蚊，只需要25日，比口袋挑戰需時更短。如果對自己有信心，或者已經參加完百日挑戰，不妨可以參加埋10000元箱子儲蓄挑戰，養成儲蓄習慣。

資料來源：Budget With Milly TikTok賬戶

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