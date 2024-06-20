港女大戰的士司機！堅持車上食Bagel遭公路趕落車　後續更狂！

在香港地的士司機與乘客發生爭執的個案，大家或許都已經見怪不怪。不過，日前有港女搭的士出門，就竟然因為一個Bagel惹怒司機，更在公路上被趕下車。她不滿司機態度將經歷Po上IG Story後，引起網民熱議。



（《降魔的2.0》劇照）

日前有港女在IG Story上分享到，自己打算坐的士到九龍區做美容。當時她帶了一個bagel，誰知剛吃了第一口就被司機叫停，指他的車上不准飲食。港女指司機態度驕傲、「的士扮Benz」，自己也不想跟他爭論，於是反「大」對方：「如果真係整污糟咗，我畀返500清潔費你」。誰知司機再問她是否堅持要吃Bagel，得到肯定答案後，港女指司機竟然立刻煞車，在公路上將她趕下車。

港女在IG開Po分享經歷，不滿的士司機（事主Instagram Story截圖）

港女表示當下情況「又危險又狼狽又曬」。事後該的士司機用WhatsApp聯繫她，指自己「啱啱處理得唔好，所以想同你講聲唔好意思」向她道歉。但港女並不接受道歉、兼封鎖的士司機，怒指「咁X有態度，恰女人欺善怕惡。你很了不起㗎，道咩歉？」、「你就好好享受你拽的後果吧」。

事件被網民截圖到Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上，PO主更指「事主係靚女model」，還在留言區附上一張性感照片，「私隱條例打格仔，唔好再問我事主IG」。

事件引起網民熱議，大家除了繼續「求IG」之外，也有認真討論事件。有網民就怒指香港政府並沒有明例禁止在的士內飲食。而且若事主被趕下車後發生意外，被車撞到甚至死亡也「冇仇報」，支持投訴到底。

（《舉重妖精金福珠》劇照）

不過亦有網民講到雖則司機在公路上趕客人落車的而且確係非常危險，可以有更好的方法處理，但IG Story上亦只是港女的說法，「入邊刪咗幾多嘢都唔清楚」。認為司機已經說明他的車上不可進食，但從文字上看港女並沒有理會他人感受，認為錢就可以解決所有嘅問題。指事主「亦非善類」， 「禮貌係雙方嘅，亦都要有同理心」。也有自稱任職的士司機的網民講到，自己也很怕客人在車上飲食，但也怕了出現爭拗，所以一般都不會出聲阻止，只能希望客人不會打翻食物，無奈道「話就話叫個客俾清潔費，但有幾可真係收到」。