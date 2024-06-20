港女元朗叫外賣「椰菜五花肉飯」一嚿肉都無！大媽神解釋：好正常

嗌得外賣，梗係想返到屋企就快快脆有得食！但如果你嗌外賣時菜肉都有，返到屋企卻被迫食齋，你又接唔接受到？近日有港女去元朗一間川菜館嗌外賣，明明點了「椰菜五花肉飯」，打開飯盒卻發現所有五花肉都「離奇失蹤」，打去鋪頭唔道歉更一直死撐，作為消費者又嬲唔嬲？



近日，一名港女在「食在元朗」Facebook群組分享，自己在元朗一間十年川菜老店叫外賣發生的奇事。她叫了價值港幣66蚊的「椰菜五花肉飯」套餐，打開飯盒後竟發現外賣變成齋菜，只有一碟椰菜花，裏面一舊五花肉都無。

女事主本來懷疑鋪頭阿姐「大頭蝦」忘記放肉，於是打電話去店鋪反映狀況。怎料女店員回覆「呢個椰菜五花肉飯無肉係正常，有咩問題⋯」。女事主不能接受店員解釋，反問店員「咁餐牌寫『椰菜五花肉飯』？」，事主表示餐牌明明有寫，不可能完全無肉。但女店員依舊「死雞撐飯蓋」，堅持沒有五花肉是正常，更聲稱「五花肉係調味」。

女事主自然「O曬嘴」，對店員回覆感到訝異，更在帖子中提議店鋪要改餐牌，將「椰菜五花肉飯」改名成「椰菜五花肉飯（不含肉）」，以免食客再次中伏。

事件在女事主分享後迅速發酵，網民紛紛留言回應。有網民指店鋪違反商品説明條例，應該報海關或消委會，舉報店鋪。更有網民深究事件，到該店鋪OpenRice頁面了解，發現其他食客分享的照片有肉，揭發店員謊言。該串留言亦有其他網民調侃道「圖片只供參考」，更模仿店員「死撐」語氣留言，「呢個係椰菜花雙層肉！唔同嘅」。

此外，亦有苦主分享經驗，表示自己同樣中過伏，外賣裏的肉都離奇失蹤。更有網民光顧川菜館其他分店，發現酸菜魚中有頭髮後，向店鋪反映，但店員只隨便回應一句「應該係酸菜個度撈埋一齊」，之後就匆匆離開沒有其他回應。同時網民也發現其實樓主的「椰菜五花肉飯」不但沒有肉，店方也只是給「椰菜花」，而不是椰菜，笑言是嚴重違反商品說明條例。