港男豪洗$XXXX比港女掌摑直呼超爽！自備狗鏈扯住打：敗男人尊嚴

被人當街掌摑普遍都是件羞恥的事，但近日就有港男付費購買專屬的「掌摑券」被港女掌摑，聲稱同意並且自願被她掌摑，被轉載到連登討論區後，慘被網友評為敗壞香港男人的尊嚴。



Instagram截圖

近日一位港女KOL在其社交平台Instagram上載一條影片，並以「RG掌摑券紀錄」為題，影片中港男在交出購買的掌摑券後，便恭恭敬敬向前傾側自願被她掌摑，在清脆利落的一巴掌後，影片中港女亦在每次掌摑後都忍不住偷笑，亦有港男自備「狗鏈」被她掌摑，甚至在掌摑後大笑。雖然有部份網民影片中的行為很過癮，「點跟隊」、「好爽嘅感覺」，但仍有不少網民都在影片下面留言表示震驚，「有啲咁嘅嗜好，我咁大個仔都未聽過」、「現在漫展都升級成這樣了嗎」、「啲fans M底㗎？」、「這讓許久沒參加漫展的我開了眼界」，而該KOL亦在留言置頂回覆，「好像有很多人分享，所以我覺得先利申一下，他們是同意被我掌摑的，不存在任何不願意的情況，也沒有任何鼓吹暴力的意思，如果影片令你有任何不適，我也很抱歉」。

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Rainbow Gala(簡稱RG)是為推動本土漫畫創作文化而舉辦的同人誌展銷會，一年會舉辦兩次，最近一次6月14至16日在九龍灣國際展貿中心進行，不少KOL都會Cosplay出席，而如果想被該港女KOL掌摑，需要課金$1500購買個KOL的寫真集，隨之便會附上一張掌摑券，當天便可以即場「換領」。

相關影片轉載到連登討論區後，不少網民都認為價格並不合理，「有冇得我俾錢打返佢」、「俾錢買啲相仲要俾人打」、「不過貴咗少少千五蚊，如果$300我就接受到」、「黐L線咁貴」，亦有網民認為該付費被掌摑的行為敗壞香港男人尊嚴，「啲男人擺到自己有幾低到底」、「所以現今社會，女嘅收入途徑比男多好多係事實」、「罰班戇X仔返去俾老母掌摑10次」、「港男係咁，甩皮甩骨」。