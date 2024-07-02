日男為騙6億保險金殺人！向受害人注射96%酒精致亡　過程極荒謬

為得到保險金而殺人的個案並不罕見，但日本有男性竟為了騙取保險金，不惜殺死一名男大學生當自己的替身，再企圖以利用自己弟弟的身分得到財產。據悉被告名下的保險金金額有逾6億日圓，而他在犯案前亦曾500多次在網上搜索與殺人有關的關鍵字詞......



33歲南波大祐涉嫌謀殺罪和詐欺罪被捕（新聞截圖）

日媒廣島新聞TSS報導指，廣島市西區的33歲被告南波大祐人，因犯謀殺罪和詐欺罪被起訴。他涉嫌2021年11月於一家愛情酒店裏強迫當時21歲的男大學生安藤魁人大量飲酒並服用安眠藥，用注射器將酒精注射到他的體內，導致他失去知覺並因嘔吐而窒息死亡。

審判在案發兩年多後才進行，但因被告一直保持緘默，至今仍不清楚他的犯案動機，亦不清楚兩人之間是否存在某種矛盾。而檢方在開庭陳述中就主張這是一宗「替身保險金殺人事件」。被告南波為自己投保，將弟弟立為受益人，然後把受害者作為自己的替身殺害，企圖在「死後」冒充自己弟弟，收取投在自己身上的保險金。

被告將受害者帶到愛情酒店犯案（新聞截圖）

據悉被告南波與受害安藤於案發前9個月，因受害者在名古屋街頭邀請南波加入信奉的宗教團體而認識。之後兩人在LINE上保持聯絡，並相約在名古屋再會，這亦成為了南波首次試圖殺人。他將在廣島得到的蜂巢搬到名古屋一家酒店，並設置在房間內，打算令受害者安藤被黃蜂襲擊死亡。但帶著安藤回到酒店時，因酒店職員已經處理了蜂巢而計劃失敗。

不過南波並沒有就此放棄，與安藤在廣島見面時再次進行殺人計劃。先讓安藤飲用加了安眠藥的飲料，將意識朦朧的他背回飯店，再將酒精注入安藤的直腸。安藤因嘔吐物而窒息後，南波打電話給消防部門，假裝是自己弟弟，指哥哥被「蜈蚣咬傷」。又謊稱昏迷不醒的安藤身份是他自己「南波大祐」。而安藤被送往醫院後大約四個小時離世。

（新聞截圖）

南波在認識安藤前至案發前，為自己買入了大筆保險。名下合約保險金額包含災害保，金額高達6億3千萬日圓（大約港幣3,044.9萬元）。而被記載為受益人的親弟弟則是毫不知情。起初並沒有人發現安藤只是「替身」，全因偶然揭發。第一個偶然是發現安藤的腸道出現不自然的穿孔，才增加了謀殺的可能性。而第二個偶然則是一直自稱「南波弟弟」的被告暫時離開醫院時，院方曾打電話到他家，卻剛好是弟弟本人接聽。弟弟和母親兩人到訪醫院後揭發被送院的並非「南波大祐」，經調查後才確認受害男大學生的身份。

6月25日庭上檢方從南波逾1萬條的網上搜尋紀錄中提取與「謀殺」和「保險金」等相關的信息，作為為保險金策劃謀殺的證據。當中「冒充保險謀殺」、「黃蜂死亡機率」、「蜈蚣毒死」及「購買人壽保險後立即死亡」等與事件有關的關鍵字詞的搜尋紀錄超過500次。接近犯案時期搜尋措辭更是具體，出現「壽保索賠事件」、「直腸酒精」和「酒精致死量體重」等具體字詞，準備非常周到。

廣島地方法院7月2日宣佈判處南波30年有期徒刑（新聞截圖）

南波事前準備好注射器、導管及酒精含量96%的「SPIRYTUS」酒等，又偷用弟弟的保險卡騙取安眠藥，在犯案中使用。檢方指出南波為了獲取特殊災害保險還特意準備蜈蚣和蜂巢，明顯沈迷金錢，「抱有惡意動機、殺人經過精心策劃」。在審判最後被告人表示「真誠地向死者家屬表示歉意。我願意真誠地面對我所犯下的罪行的嚴重性，過每天反思的生活」，首次道歉。而今日（7月2日）廣島地方法院宣佈判處南波30年有期徒刑，是有期徒刑中最重的刑期。