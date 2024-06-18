24歲「偽娘」騙3少年上鉤　持刀性侵拍片重囚7年　真面目嚇呆網民

日前日本一名24歲男子就因男扮女裝引數名未成年上鉤，並對他們進行猥褻行為，被鹿兒島地方法院判處入獄7年。據報他持刀威脅少年就範、將對方監禁，還把犯罪過程拍攝下來......



（新聞截圖）

日媒MBC日前報導指，鹿兒島地方法院於14日判決一名男子7年有期徒刑，指他在網上冒充女性引誘3名少年，對他們進行猥褻行為，並將這些行為拍攝成影片。

被判刑的是24歲無業男子森岡優十，他從去年6月至7月期間，明知對方未成年仍對3名少年進行猥褻行為。據起訴狀所指，他於7月18日在室外樓梯上性侵其中一名男性初中生並用手機拍攝下來。除此之外亦被控持刀威脅並監禁另一名少年在自己家中。據報森岡是俗稱的「偽娘」常在社交媒體上發佈自己男扮女裝的影片，裝成女高中生藉此引誘少年們上鉤，約他們出來、進行了犯罪行為。

在審判中，鹿兒島地方法院的法官小泉満理子表示，「冒充性別接觸受害者並侵犯他們的性自由的程度相當嚴重」，將他判處7年有期徒刑，低於檢察官要求的8年有期徒刑。有網民就認為僅入獄7年的懲罰並不足夠，指森岡的行為屬於「性癖」，被釋後只會再次重複同樣的事情。

翻查新聞資料，森岡並非首次被捕。他在2020年7月曾冒充女子高中生，在交友App上認識一名少年，相約見面後在公園恐嚇並奪取他的手機，以強盜罪被東京警視廳逮捕。同月25日凌晨3時至5時期間他更闖入千葉縣柏市一間高中的足球社男子宿舍，持刀威脅一名男學生帶到一間空房監禁。企圖猥褻被拒後，森岡將對方帶至附近公園再嘗試猥褻。但男學生見機脫逃並報警，令事敗的森岡第二次被捕。