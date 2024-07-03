知名AV女優與品牌聯乘賣帽　被批骯髒+拍過AV沒人權!本尊長文反擊

日本AV業界每年都有不少新血加入，亦有不少女優引退，轉行或發展自己的事業。2023年8月引退的三上悠亞最近與日本品牌合作推出帽子時卻炎上，當中有網民怒指「沒人想要性產業女性的帽子」，批評起用三上會髒了品牌，引起網民熱論。



前AV女優三上悠亞與品牌CA4LA合作出帽後炎上（圖自X）

去年8月引退的前AV女優三上悠亞在離開業界後，有經營自己的品牌，也不時出演電視節目。最近三上就與日本品牌CA4LA合作推出帽子，雖然有不少粉絲表示會購買支持，但有部分網民就對這次合作表示極度不滿，在X上發文狠批。

當中有網民講到「沒人想要性產業女性的帽子」，「如果被朋友或丈夫的朋友知道自己戴CA4LA會很羞恥，所以以後都不會買了。不想因為服裝被誤會與性產業有關」。也有網民講到日本的女性因為AV而被踐踏尊嚴，選擇前職是女優的人作廣告塔是對女性的侮辱行為，「CA4LA是在支持強姦和痴漢嗎？」，直指他們是「噁心的公司」。又說三上「不遮屁股卻要遮頭」，甚至有人指「自己選擇入行當AV女優的人腦袋有問題、沒有人權，被歧視也是理所當然」。

CA4LA除了有網店之外，亦在百貨公司及銀座、澀谷等日本各地購物街設有門市。有網民就認為若一個無知少女買了這頂帽子，好奇三上悠亞是誰、搜尋到她的AV並觀看，無法預計會帶來多少傷害。怒指三上「即使整容、化妝、穿名牌，她內裏仍然是曾全裸示人的骯髒AV女優」。

因為實在太多網民批判，三上亦在X上發文回應，指自己與企業的合作是滿足需求與供應，若不能帶來成果就自然不會有公司用她。表示她「從現役時就從未將AV女優當成能被所有人認同的工作，亦從未向任何人推薦入行。亦從未想過要因此被尊敬」，但她「亦有人權和職業自由，這次看到不少過份的言論」，講到文字有殺死人的威力，希望網民能為自己的言論負上責任，指會對誹謗中傷的人進行開始請求；獲得他們的姓名、地址等個人資料。亦即是有機會向他們追求賠償或刑事檢控。

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前AV女優上原亞衣亦發聲撐三上，講到自己引退後創立第一間公司的第8年度圓滿結束，「女優並不是甚麼值得驕傲的工作，關於過去我至今還沒告訴父母。但走到這一步我經歷不少困難......不論是以甚麼方式，大家一起全力以赴吧」。事實上這已經不是三上第一次與CA4LA合作，但前兩次合作都沒有引起如此大的負面反應，令不少網民感到困惑。台灣AV達人「一劍浣春秋」亦認為事件證明三上人紅是非多。不過即使被部分網民狠批，這次的合作仍成功售罄。不知大家又對這次事件有甚麼看法呢？