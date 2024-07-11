末期癌媽媽病重留字叮囑「別急救」同路人齊分享遺言照片全網淚崩

當親人患上重病，不少人都會希望為家人分擔病痛，盡一切努力為他們尋找治療、延命的方法，捨不得對方與自己相處的時光。日前有網民就在Thread上分享自己患癌的媽媽表態希望不要急救，講到自己會尊重媽媽的意願，感動不少網民。



（《告別之前》劇照）

要面對與至親生離死別並不容易，看著家人身體日漸變得虛弱時的無力感亦難以言喻。日前有網民就在Threads上分享到他的媽媽罹患肺腺癌末期，癌細胞轉移到骨骼，「上下消化道都有間斷出血、肺水腫、間質性肺炎」。進入危險期住院已差不多一個月，一些想做的檢查身體不允許，能做的檢查則無法達到需求，「每一個決定都好艱難」。嘆指媽媽的情況越來越複雜，只靠呼吸器支撐，「已經不知道這樣是不是對病人最好的選擇」。

網民患癌的媽媽叮囑不要急救（Threads 截圖）

而病重的媽媽這天就顫抖著手，用僅有的力氣給網民寫下一段文字，「不救活死人，不急救、自然衰竭」。網民講到媽媽意識一直保持清醒，自己也打算「一切就尊重媽媽的意願了」。

貼文引起網民關注，感動不少留言分享親人臨終時的遺言和照片（Threads 截圖）

貼文引起網民關注，有網民就留言講到「生命的尊嚴也是生命重要的一部分」，也有大量被感動到的網民紛紛留言，分享自己親人臨終時的遺言和照片。當中有網民講到自己媽媽住院時也叮囑自己「不急救、不插管、不電擊」，但要親手簽下放棄急救的瞬間真的很崩潰，對媽媽的決定感到心痛、內心非常煎熬。亦有網民分享到外公在深切治療部時寫字給他們，「無效啊，不要救了，好痛」，又給他的婆婆寫下「照顧好自己，騎車小心，我愛你」，然後「非常帥氣的就離開這個世上了」，留言充滿洋蔥。

有網民分享了爺爺臨終前將手摸在自己孕肚上的照片，指爺爺一直撐著等她來到，直到撫摸到她的肚子就走了。也有網民講到患肺癌晚期的爺爺最後願望是回家，回到家後深吸一口氣就離世，做七的時候就有蝴蝶停在他們身上，令她想起爺爺忍不住哭了。亦有網民分享到爺爺患末期癌症神智不清時，不斷寫家人們的名字，似乎是想要牢牢記住每個人。

另外亦有不少網民將親人臨終前寫下的文字和信件分享在留言區，當中幾位網民更是將他們的字跡透過紋身刺在身上，作為對家人一輩子的記念。