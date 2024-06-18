44歲媽媽患末期癌赴瑞士安樂死　臨終前跟女兒一句真心話全網淚崩

萬一身邊人不幸罹患絕症，受盡疼痛折磨，你會寧願他/她安樂死體面離開，還是鼓勵對方堅持治療到最後一刻？最近富士電視台推出的The Nonfiction系列紀錄片，就記錄了這日本家庭如何面對媽媽不堪末期癌症痛哭，遠赴瑞士接受安樂死的真實故事。



《 ザ・ノンフィクション》截圖

本次The Nonfiction紀錄片主人公名叫真由美，終年44歲。她在2020年12月不幸患上子宮頸癌，雪上加霜的是，她患上較罕有HPV類型的子宮頸癌，癌細胞擴散速度非常快。一開始她亦不想選擇安樂死，但可惜不論是嘗試新的治療方法抑或是轉院，身體狀況一直沒有好轉。

只是在確診癌症幾個月後，癌細胞就瞬速擴散到其他器官，在轉移到陰道後，2022年11月就轉移到胰臟；2023年2月轉移到肺部，10月便轉移到頭皮及顱内。而剩下的治療方法寥寥無幾，不幸的是，真由美的癌細胞已經轉移至腦内。在癌細胞轉移到腦部之後，她很快會失明，身體亦會出現障礙。

《 ザ・ノンフィクション》截圖

癌細胞逐漸擴散至真由美身體每一處，除了高昂的醫療費用，癌症帶來的疼痛亦不斷折磨真由美。她在X（前Twitter）上發佈帖子，訴説自己被癌症折磨的痛苦，同時亦開始萌生想去安樂死的念頭。她更表示「治療中最辛苦的並非疼痛，而是沒有希望」、「如果可以求生，我也不想求死」。

真由美下定決心要安樂死

真由美最終在2023年11月下定決心接受安樂死，並向家人公佈決定。不過，她的兩名女兒，分別就讀高三及小六，兩人都正是備考的時期，不知要如何告訴女兒自己想接受安樂死的消息。真由美的丈夫初時聽到她想安樂死的消息時十分震驚，雖然開始很難接受，但經過一段時間的適應，也逐漸接受太太的決定。大女兒一開始就明白媽媽的決定，表示「一直想成為媽媽這樣堅强獨立的人」。

不過，小女兒無法接受媽媽要安樂死的消息，女兒透過Line小心詢問「媽媽要安樂死了嗎？」、「再遲一點不可以嗎？」，但真由美回答「想給你們留下較好的一面」、「再遲下去可能就去不了瑞士了」，真由美聊天途中向女兒道歉「對不起呢 我生病了」 ，而小女兒回覆道「那並不是媽媽的錯」。雖然小女兒此時尚未能夠接受媽媽的決定，但母女的對彼此的愛仍然感人肺腑。

家人陪伴真由美最後的路

到最後，所有家人都理解並尊重真由美的決定，而此亦代表與真由美道別的時間亦即將來臨。在永別之前，真由美亦為女兒準備了相冊作為道別禮物，給女兒留作紀念。女兒在機場與即將前往瑞士的媽媽告別，兩姐妹雖然對媽媽即將離世感到傷感難過，但與媽媽告別時仍盡量表現開朗。不過實際告別過後，攝影機捕捉到兩人淚流不止的模樣。但在媽媽過關後，再見到媽媽的身姿，兩人臉上已經不見眼淚，並不想讓媽媽傷心。

從未出外旅游的夫婦，首次出國就是陪真由美走最後一程。在真由美的終點到來之前，還有兩天，兩人手牽手在瑞士街頭觀光。而在酒店時，她亦在寫信予親朋好友道別，另外亦不忘用excel交代老公未來幾年轉交給女兒的卡片。在安樂死前的一夜，她更錄下鼓勵影片，慰藉在未來失意的女兒。

在安樂死當天，她的老公撥通了女兒的視像通話，陪伴媽媽走到最後。一直强勢的真由美在此刻不復從前，說道「無法回應女兒們的支持真的很不甘心」。最後，真由美打開了手中注射藥物的開關，平靜地迎接永遠的長眠。而現在，真由美的大女兒考入第一志願的大學，小女兒順利進入中學，而母親的祝福及溫暖會永遠陪伴著她們。