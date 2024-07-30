巴黎奧運｜日本Mizuno女運動衫有「防紅外線」功能　阻痴漢偷拍！

自巴黎奧運在2024年7月26日開幕，連日的賽事引起全民關注。不過在萬眾矚目的光環下，近年出現不少運動員被以性目的偷拍的照片然後被Po上網的事件。日本品牌Mizuno美津濃就開發了一種具有防紅外線性能的布料，有助於降低偷窺的風險。



Mizuno研發「防紅外線」功能運動衫（YouTube截圖）

近年日本發生數宗女性運動員遭色狼用紅外線拍攝技術偷拍，並將內衣照片和影片放上網的事件。日本《朝日新聞》報導指，雖然體育組織有採取過預防措施，例如擬在比賽中引入攝影許可制度，不過在城市接力賽等人群聚集的賽事中，很難限制觀眾拍照。而且色狼亦有可能將紅外線攝影機偽裝成普通相機，故此難以偵測。

日本運動用品及服裝品牌Mizuno就開發了一款「防偷拍」質料的隊服，在今屆巴黎奧運7個項目包括女排、女子乒乓球、女子曲棍球等穿著，此外衝浪等其他7個項目的選手在訓練時也會穿著。

今屆巴黎奧運女排、女子乒乓球、女子曲棍球等7個項目均有穿上此款防偷拍運動衫(《每日新聞》圖片)

有份研發「防偷拍隊服」的田島和彌接受日媒「テレ東BIZ」訪問時表示，在測試產品期間也從運動員口中聽到被偷拍的事件，運動員反映很高興有新隊服，認為這樣就可以更安心比賽。田島和彌表示，設計運動服主要注重舒適度和機動性，因此質料往往會比較薄、布料面積變小，變相為色狼們「提供機會」。而Mizuno今次研發防止偷拍的「紅外線防透布料」，不但在布料中混入了特殊礦物質，可以吸收紅外線，伸縮性和透氣性及重量卻與以往的隊服相同，不會妨礙國家運動員的表現。

用新質料製作的隊服（右）明顯比以往的產品「透視度」低（Mizuno官網圖片）

從Mizuno官網上提供的試驗結果可以看到，在紅外線拍攝下用新質料製作的隊服明顯比以往產品的「透視度」低，可以將紅外線被吸收而不「穿過」衣服，能有效地保護運動員。

（Mizuno官網截圖）

使用同樣質料的運動服在Mizuno的日本官方網站及門店有售，與女乒乓球隊同款的T-Shirt和裙各12,100日圓（大約港幣609.8元），而男女通用的運動T-Shirt則是8,250日圓（大約港幣415.8元）一件。