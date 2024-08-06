酷熱天氣｜林超英被網民關心「開冷氣未」開PO報平安：不用天天問

天文台昨日（5日）錄得香港逾35度高温，上水區更高達38.9度，打破今年紀錄。而一向被網民關注有無開冷氣的天文台前台長林超英，今日（6日）就在FB主動「報平安」，明言如果太熱一樣會開冷氣，叫網民不用天天關心問候。



林超英今日（6日）凌晨在Facebook專頁發帖，指感謝大家關心酷熱天氣下他的情況。他在帖文中重申沒有開冷氣，「也沒有熱倒，靠一把小風扇，我是這樣度過一個工作天」。林超英表示，如果實在太熱身體不能接受，他是會開冷氣的，「到時會告訴大家，不用天天問啊」。他還附上一張工作中的相片，從相片中所見，其書枱上放滿文件及手提電腦，而相片右邊就有一把小風扇。他還在帖文留言中，貼上與獨立音樂人Luna Is A Bep合作的歌曲《超英歌》MV截圖，幽默地上面歌詞寫道：「唔好再問我有無開冷氣，如果我開冷氣我會通知你。」

網民對林超英報平安之舉熱議，「真心佩服台長的堅持」、「真心佩服你對保護地球的堅持」、「『林超英開冷氣』應該喺香港暖化史嘅timeline上會有一個標誌」、「現在天熱也有分級數炎熱悶熱，酷熱過熱，再來就是超英開冷氣級」、「林生應該要直播瞓覺消除大眾疑慮」。

林超英以往曾表示已超過10年沒有冷氣瞓，只靠一把「風扇仔」降溫。他透露要準備2把風扇仔，睡覺時一把吹向頭，另一把吹膊頭，工作時則吹著頭及上半身，製造出來的氣流就足以令體感溫度下降，「有流汗但未至於太辛苦」。

他甚至親手繪圖解釋這個氣流消暑的理論，透過抽風入屋、引氣流入屋再抽風出外，就可在室內製造氣流消暑，還提醒可使用USB風扇或抽風扇，以風扇取代亦可，「關鍵是放在入風口不遠處，方便把外來空氣帶入屋內，沒有它的話，入氣口的空氣可能被出氣口的抽風機直接吹出去，屋的內部就接收不到新鮮空氣了。」

他去年接受《香港01》專訪時透露，過去暑假為了「服侍」出生不久孫女，破戒有過半數日子的白晝時間，都會開冷氣，不過為了盡量節能，他坦言亦會將冷氣溫度調較成攝氏27度，再加上小風扇送風，一個暑假的電費仍能維持「負7元」。