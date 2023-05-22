酷熱天氣｜臭狐汗臭點分?醫生：一杯咖啡測汗臭指數　教7招除臭

夏天除了為大地帶來美腿和雨水，更為大地帶來了汗水！今日(22日)天文台錄得 31.2 度，更發出今年首個酷熱天氣警告。一出街即大汗淋漓，多汗、有汗臭是令不少人困擾的問題。搭巴士地鐵不時就會聞到一陣陣汗臭，自己流汗流到衣服濕透也會十分尷尬......到底如何才可以趕走汗臭和多汗的問題呢？



（《機場特警》劇照）

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《開罐Opener》就請教了皮膚及性病科林旭強醫生，教大家幾招防止多汗和汗臭。原來汗臭成因，是因為在汗水下皮膚上的細菌分解，過程中就會產生大家所講的「汗臭味」。他亦講到「臭狐」和「汗臭」是不一樣的；簡單分別的話，臭狐主要集中在腋下，而且就算無出汗也會有臭味。而汗臭就是出汗才會有異味，大家求醫前記得要好好留意！

👇👇👇點擊睇如何聞到自己的體味👇👇👇

林醫生表示，很多時候有汗臭的人自己都不知道，因為已經聞慣了這種味道，不會覺得特別奇怪。若想聞清楚自己的體味，大家只需準備一樣東西:一杯咖啡，齋啡最好。咖啡的氣味乭以吸附臭味， 令鼻子功能重新醒覺。所以有時候香水店都會準備咖啡豆，當大家聞香水聞到亂七八糟、鼻子失靈時，就可以用咖啡香味，清清鼻腔中殘留的氣味。只要聞完咖啡，立刻嗅嗅自己的腋下或衣服，就可以聞到自己的體味了。

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那麼發現自己有汗臭之後，又應該怎樣減少汗臭情況？林醫生就教大家擺脫汗臭和多汗！

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1. 減少喝咖啡

根據外國一份研究，咖啡因會剌激神經系統，所以如果在運動前喝咖啡，排汗都會比較多。研究建議本身多汗的人，應該減少攝取咖啡因， 減少出汗可以防止皮膚變得潮濕，從而減低汗臭。

2. 鼠尾草沖茶飲

鼠尾草除了可以點燃當香薰僻味之用，還可以沖茶!外國有研究特別指出，飲用鼠尾草茶可以減低多汗的情況，建議使用最多3克的乾鼠尾草，用一杯水浸泡當茶飲。

3. 多做瑜珈、冥想

壓力焦慮都會令汗不停流，要減少這種情況，研究就建議大家瑜珈及冥想，有效降低壓力。

4. 使用止汗劑

止汗劑可以阻止汗腺開口，抑制排汗，如果是因為局部身體部位排汗太多，令皮膚潮濕而滋生細菌導致汗臭，可以使用止汗劑抑制特定部位的排汗。

林旭強醫生就指，其實噴止汗劑最好是趁皮膚乾爽時噴，並晚上噴為佳。如果預視自己翌日早上要運動，可以前一晚噴定，讓止汗劑有時間發揮作用。

5.衣著要注意

林醫生也建議多汗的人，要穿鬆身透氣衣服，除了比較涼爽，又不會「焗住啲汗」，而質地最好穿著棉質。

6.飲食習慣

避免進食辛辣食物，因為辣味會刺淚汗腺分泌。同時要少進食重味、多香料的食物，以免影響體味。

7.手術用藥治療

如汗多、汗臭的問題嚴重，可以考慮打肉桿菌針抑制或微波治療，透過醫學療程去抑制汗腺過量的分泌。

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