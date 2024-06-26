消委會公布4隻高評分止汗劑　平民牌子近滿分！止汗劑點搽先有用?

近日溫度漸高，就算不是大汗人士，在街上逗留多一陣子都會汗流浹背。使用止汗劑或體香劑止汗兼辟味卻不見效用？先別怪罪於止汗劑！消費者委員會（消委會）曾測試市面上11款止汗產品外，亦綜合了皮膚專科醫生意見，教大家正確使用止汗產品及發揮產品功效的最佳時機！不想再「大汗疊細汗」就要好好參考！



流大汗好易釀成尷尬情況！（網上圖片）

消委會曾公布了測試市面上11款止汗劑及體香劑的檢測結果。不過大家了解各產品效能之前，又是否知道止汗劑及體香劑的分別？兩者的成分以至成效都大有不同，幫自己揀啱才算有用！

👇👇👇先分清止汗劑、體香劑有咩分別！👇👇👇

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聲稱具止汗功能的止汗劑，通常含有鋁或鋯化合物以暫時堵塞汗線，達到抑制出汗的效果。鋁或鋯化合物以外，止汗劑還可能添加多種香料、防腐劑、保濕劑或潤膚劑等，令產品兼具香氣及改善皮膚的感覺。

而香體劑主要用作減低因排汗而產生的體味。通常含有殺菌或抗菌劑如乙醇或茶樹油，有助減少部分會產生氣味的細菌滋生。同時或含有不同的香料用作掩蓋體味。但要注意由於體香劑不含止汗成分，所以抑制汗液分泌的功能很低。

而當你選定了合適的產品，就要好好了解怎樣用才能發揮最大功效。以為出街前使用止汗劑是平常不過的事？那你就大錯特錯了！

👇👇👇咁究竟咩時候用先最止到汗？👇👇👇

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消委會指出，若在外出或運動前才用止汗劑，其實是發揮不了止汗作用！因為止汗劑中的鋁化合物需要時間，讓其與汗液在汗線頂部形成凝膠。因此正確使用止汗劑時間應該在晚上睡前使用！此時汗線不活躍，可以抹乾皮膚在皮膚上薄搽或噴一次。這樣可減少被衣服擦掉的機會，亦能讓止汗劑有足夠時間發揮作用。翌日日間無需補用，可至晚上再用，連續數天使用後，止汗效果會更好。體香劑適合在外出前、運動及洗澡後，皮膚乾爽時用，感覺會較清新、效果亦會較好。

但是，若腋下受損、剛脫毛或剃毛後，皮膚都特別易受刺激，就不應用止汗劑。此外，以下２類人也不適合用止汗劑：

1.皮膚對某些物質或產品曾有過敏反應

若發現對止汗劑中的鋁、香料或防腐劑等成分過敏，便要睇清楚產品成分。

2. 腋下皮膚有異樣

若有損傷、患有濕疹、毛囊炎等皮膚病均暫不宜使用，以免刺激皮膚。

消委會也曾對11款止汗劑進行評測。產品分別以止汗效能、除味效能、紡織品殘留表現、用家意見、包裝環保表現及標籤資料6大方面作評分。記者為大家整理出當中整體總評分達4分或以上的產品。（零售價以官方公布作準)

👇👇👇點圖睇4款高評分止汗劑＆止汗貼士👇👇👇

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消委會測試4款高評分止汗劑

【1】Dove Invisible Dry 滾珠裝止汗劑

總評分：4/5

零售價：$31.9

【2】Nlvea Black & White Invisible 滾珠裝止汗劑

總評分：4/5

零售價：$31.9

【3】Nlvea Dry Comfort 滾珠裝止汗劑

總評分：4.5/5

零售價：$24.9

【4】Dove Original 壓縮噴霧裝止汗劑

總評分：4.5/5

零售價：$29.9

想在大熱天時不要太大汗，消委會教路止汗劑以外2大減汗貼士， 多穿鬆身、通爽及透氣衣物，讓汗液容易揮發；此外減少進食氣味濃烈的食物如咖喱、大蒜、辛辣食物也有助減少排汗。

如欲獲取全部資訊或收看其它消委報告，可瀏覽消委會網上《選擇》月刊。

(以上價錢只供參考，一切以官方公布為準．）