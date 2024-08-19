好人好事｜九巴員工幫客擔遮上車　還有暖心祝福句！網民：要表揚

近日香港天氣反覆，而且一早又或中午時突然落大雨，尤其上落巴士時相當狼狽。不過日前就有網民在社交平台上載短片，驚見一名暖心九巴員工為乘客擔遮上車，不少網民留言大讚該員工貼心，而且有人更認出該員工以往也曾有其他暖心舉動，大家都提議要寫信去九巴表揚他。



日前社交平台Threads上瘋傳一條九巴員工為乘客擔遮的短片。從該短片所見當時正是下雨天，一輛前往大學站的272K巴士剛埋站，有不少乘客上車，期間一直有一位架著眼鏡、穿上反光衣的九巴男員工遮著黑色大遮，為準備上車的乘客擋雨，暖心舉動獲大量網民激讚。

不少網民紛紛留言讚這位九巴員工「好sweet」，原來有不少網民都表示曾在大老山轉車站遇過這位小哥哥，「我認得肯定係同一個人，佢好盡責㗎，當某架巴士就快到，就跑定上來叫定排緊隊嘅乘客準備上車，仲好肉緊咁叫下層乘客(塞住門口，塞住路中心嗰D)行入啲」，「早幾年石門返工都會見到佢，佢會喺車站走嚟走去維持上車秩序，落雨又會遮人，佢真係好好人」，「佢會個個say byebye，星期五晚會講星期一再見！有時佢認得乘客無坐幾日會講好耐冇見！」，更有網民在文中說九巴高管「執到寶」，要寫信到九巴表揚他。

資料來源︰Threads