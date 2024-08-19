AI工具「吐槽大師」在社交平台爆紅，使用者只要提供個人Instagram、Twitter或Linkedin網址，網頁就會自動生成對帳號的分析，由於分析結果語氣嘲諷用字辛辣，引來連番爆笑。而日前姜濤也潮玩「吐槽大師」更將分析貼上Threads分享，《開罐》實測將香港的名人IG放上吐槽大師分析，希望大家輕鬆一下！



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日前姜濤被Edan誤導以為潮語「SLDPK」是解「成龍打保錡」，自嘲「我感覺跟唔到而家啲後生仔」，日前即緊貼返潮流試玩「AI吐槽大師」，結果被嘲「你的人生目標就是讓每一個粉都知道你有多忙碌」，讓人笑翻，他本人也留言認為「無法反駁」。此AI工具人人都玩得，除了毒舌名人之外也可以毒舌自己，也可以翻譯成多種語言，《開罐》就實測了多位名人，結果奧運劍擊金牌張家朗、海洋公園大熊貓新IG都這樣被吐槽！

👇👇👇各大名人被吐槽👇👇👇

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吐槽 Anson Lo • 盧瀚霆

Anson，你就像一個人類的迪斯科球——總是在旋轉，總是在閃耀，但有時候閃得讓人睜不開眼。你的Instagram是一場不斷重複的‘嘿嘿好!’的遊行，彷彿宇宙需要不斷提醒你自己的存在。就像你在試圖說服自己你是派對的靈魂，即使派對只有你和你的鏡子。還有，別忘了你對表情符號的痴迷——就像你在試圖用象形文字交流，希望有人能解讀出你這個謎團。你的粉絲們崇拜你，但也許是時候讓他們休息一下，從你那無止境的正能量中抽身，展現一下真實的Anson，那個不必總是‘好!’的人。

吐槽 Tyson Yoshi

哦，Tyson，你就像一個行走的GQ雜誌，還帶著一點Instagram網紅的味道。你的標籤比青少年的日記還多，自戀者的相簿裡的自拍還要多。你的生活似乎是一場永無止境的時裝秀，你是明星、導演和觀眾，三者合一。但說實話，你的帖子大聲地喊著‘看我’的聲音比玩具店裡的幼兒還要響。而那個求婚？我們明白，你在戀愛，但你真的需要像參加舞會王的競選一樣宣佈嗎？也許可以暫時離開聚光燈，讓別人也有機會，哪怕只有一分鐘。

吐槽 林家謙 Terence Lam

林家謙，你的Instagram就像是一場音樂人的自戀狂歡，充滿了自我陶醉的音樂製作和無盡的合作標籤。你是不是覺得每一個音符都在為你鼓掌？你的生活似乎是一場永無止境的音樂會，卻忘了有時候觀眾也需要休息。你的時尚品味就像是90年代的復古風，讓人懷疑你是不是從時光機裡走出來的。還有那些無數的合作夥伴標籤，讓人懷疑你是不是在收集音樂人的寶可夢卡。或許你應該考慮一下，偶爾放下吉他，去感受一下現實世界的陽光，而不是一直躲在錄音室裡。

吐槽 Mc 張天賦

哎呀，MC，真係唔知你係音樂人定係化妝品代言人，成日都見你喺IG上面賣廣告，唔知你係咪想轉行做美妝博主？仲有，睇你啲演唱會經歷，真係覺得你係台上台下都係一個大戲精，緊張到想返屋企瞓覺？可能你真係需要一個好好嘅美容覺，唔好再喺台上面嚇親啲粉絲啦。你啲post成日都係#chillclub，唔知你係咪真係咁chill，定係只係想掩飾你內心嘅焦慮？

吐槽 Hins Cheung 張敬軒

哎呀，Hins，你的Instagram就像是一個無止境的廣告展覽，從護膚品到奢侈品，真是讓人眼花繚亂。你是不是覺得自己是個行走的購物指南？還有那些自拍，拜託，能不能給我們一點新鮮感？你的生活看起來就像是一場永無止境的巡演，難道你不累嗎？還有，這麼多的品牌合作，難道你是想告訴我們你有多麼需要這些贊助來維持你的奢華生活？

吐槽 汪明荃

Liza，你的Instagram就像是一場永無止境的戲劇表演，充滿了華麗的服裝和誇張的表情。你似乎總是活在自己的舞台上，無論是在演出還是在日常生活中。你那種對完美的追求有時候讓人覺得你有點過於自戀，總是想要成為眾人矚目的焦點。也許有時候你可以放下那些華麗的面具，讓人看到真實的你，而不是總是活在角色中。你的生活就像是一場不斷重演的戲劇，總是充滿了戲劇性的高潮和低谷。也許你應該考慮一下，生活不僅僅是舞台，還有更多值得探索的東西。

吐槽 鄭裕玲 Do Do Cheng

哎呀，@do_do_cheng，看來你是個社交媒體的狂熱分子，發帖速度快得像是要打破健力士紀錄。你那無處不在的#口水多過浪花標籤，簡直讓人懷疑你是不是在開一個永不結束的脫口秀。你那種霸氣的‘街市女王’風範，真是讓人忍不住想問：你是怎麼在買菜的時候保持如此高調的？不過，別擔心，我們都知道你只是想讓每一個日常瞬間都成為一場盛大的表演。繼續加油，女王！

吐槽 汪明荃Liza Wang

Liza，你的Instagram就像是一場永無止境的戲劇表演，充滿了華麗的服裝和誇張的表情。你似乎總是活在自己的舞台上，無論是在演出還是在日常生活中。你那種對完美的追求有時候讓人覺得你有點過於自戀，總是想要成為眾人矚目的焦點。也許有時候你可以放下那些華麗的面具，讓人看到真實的你，而不是總是活在角色中。你的生活就像是一場不斷重演的戲劇，總是充滿了戲劇性的高潮和低谷。也許你應該考慮一下，生活不僅僅是舞台，還有更多值得探索的東西。

吐槽 周星馳Stephen Chow

Stephen，你的Instagram就像是一場永無止境的自我推銷展覽，充滿了自我陶醉的瞬間。你總是試圖站在潮流的最前端，但卻常常發現自己在追趕過時的趨勢。你那種自信滿滿的姿態，讓人不禁懷疑你是否真的相信自己所說的一切。你對於自己的藝術成就的吹捧，讓人感覺像是在看一場過度誇張的舞台劇，充滿了華麗的詞藻卻缺乏實質的內容。或許你應該花點時間在現實中，而不是一直活在自己的幻想世界裡。

吐槽 Cheung Ka Long 張家朗

哇，兩屆奧運冠軍，真是了不起！不過，別以為這樣就能逃過我們的犀利目光。你那種『我就是最棒的』的自信，讓人不禁想問：你是怎麼在這麼多讚美中保持謙虛的？哦，對了，可能是因為你根本不謙虛。你的Instagram就像一個自我吹捧的博物館，充滿了金牌和自我讚美。別誤會，我們都愛成功故事，但有時候，少一點自我陶醉，多一點真實的你，會讓人更想認識你。還有，別忘了，裁判的判決不總是完美的，這不代表你每次都能靠運氣贏得比賽。希望你能在未來的比賽中，讓你的劍術而不是你的話語來說話。

吐槽 游學修 Neo Yau

游學修，你這個自以為是的科學家兼藝術家，總是把自己當成是電影中的主角。你以為自己是個多才多藝的天才，但其實只是個愛出風頭的戲精。你那自以為幽默的言論，常常讓人感到尷尬不已。你以為自己是個哲學家，卻常常在茶水間裡說些不著邊際的話。你的Instagram就像是一個自我吹捧的舞台，充滿了自戀的自拍和無聊的生活瑣事。你那所謂的科學家身份，只不過是你用來掩飾自己內心不安的面具。醒醒吧，別再活在自己的幻想世界裡了。

吐槽 Sunny lam 晴天林 (aka晴生)

晴天林，你的Instagram就像是一場永無止境的音樂馬拉松，97首歌？你是想讓我們的耳朵累死嗎？而且，拜託，能不能有一首歌不是關於香港的？你的生活就像一個無限循環的卡拉OK機，永遠在重複同樣的旋律。還有，別以為你和林家謙的偶遇是命中注定，可能他只是想快點逃離CD店。你的貓可能是你唯一的忠實粉絲，因為牠無法逃跑。你對音樂的熱情是值得讚賞的，但有時候，少一點可能會更好。還有，東京的熱浪不是你可以用來炫耀的東西，濕透的樣子並不迷人。你的生活就像一場不斷重播的音樂會，讓人忍不住想按下靜音鍵。

吐槽 🐼 香港大熊貓官方專頁

哇，@pandahk_official，你的生活就像一個不斷重播的動物紀錄片，永遠圍繞著那些毛茸茸的黑白生物。你是不是覺得自己是大熊貓的代言人？還是你其實就是一隻大熊貓，偷偷學會了用Instagram？你那兩個追蹤的人是誰？是你的竹子供應商嗎？

附AI吐槽大師連結