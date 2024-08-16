政府工｜10份政府筍工月薪19K-101K　警務處請人小六+1年經驗23K

踏入八月中，大家揾工未？政府剛釋出多份政府工，不過今次公務員約得一份，其餘都是非公務員約。咁就無好嘢？錯了！《開罐》精選了10份，最筍一份工是環保署招聘的項目助理，只需DSE學歷＋一年相關經驗，就已經有26K，算相當不俗，此外唯一一份鐵飯碗是警務處請技工，只需小六學歷＋１年經驗，月薪可達23K！



政府工【1.香港警務處-技工（戰術訓練及靶場工程）】

月薪:$19,535起

截止日期 :29/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備至少一年操作機械、電力或電子設備的工作經驗；

(b) 中英文語文能力達小學六年級水平；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

技工（戰術訓練及靶場工程）的主要職責是操作與戰術訓練及靶場有關的特別效果設備、靶場模擬訓練系統及電動標靶組合系統。

須要 –

(i) 輪班及不定時工作；以及

(ii) 穿著個人保護衣物。

薪酬:

總薪級表第5點（每月港幣19,535元）至總薪級表第8點 （每月港幣23,585元 ）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上列明工作經驗和學歷的詳情。已填妥的申請書，連同﹙一﹚工作經驗的證明文件副本；﹙二﹚學歷的證明文件副本﹙包括證書和修業成績表副本﹚；及﹙三﹚中英文水平的證明文件副本，須以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須把所需的證明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工2.【行政長官辦公室-傳媒聯絡主任 】

月薪: $64,780

截止日期 :27/08/2024 15:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本地任何一所大學頒授學士學位，或具備同等學歷。修文學、新聞或相關學科者佔優；

(b) 在取得學位後，具備最少五年於本地或國際傳媒機構從事新聞報導、編輯或研究的全職工作經驗；

(c) 具備優良的中英文講、寫表達能力及能操基本普通話；

(d) 善於創作和設計多媒體內容，並熟悉Adobe Creative Suite套裝軟件(例如 InDesign、Photoshop及Illustrator)與影片剪輯軟件；對超文字標示語言 (HTML)格式、可擴展標記語言(XML)格式、層疊樣式表(CSS)技術、Adobe Premiere及╱或After Effects有認識者佔優；以及

(e) 工作有條理、處事細心，能在有限的時間下完成工作；且願意長時間或不定時工作。

職責:

(a) 與組員合作，為目標受眾制定全面的策略性宣傳計劃；

(b) 就資訊傳播方式、宣傳渠道和與受衆的互動手法提供建議;

(c) 協助撰寫針對傳統媒體、數字媒體和社交媒體的文案、談話要點和其他新聞素材;

(d) 與主要媒體機構、記者和意見領袖建立和維持牢固的關係,以促進有效溝通;

(e) 根據指派的任務，對媒體相關主題、時事進行深入研究和分析；以及

(f) 執行其他被委派的職務。

聘用條款:獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2024年9月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本辦公室的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格送交香港添馬行政長官辦公室人事事務室。信封面請註明「申請傳媒聯絡主任職位」。

(c)申請人均須在申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

政府工3.【教育局(課程發展處)- 行政助理(議會及中學) (EDB/CDI/307/24) 】

月薪:$34,060

截止日期 :29/08/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文考獲第3級或以上成績，或具備同等成績 ；

(c) 在取得上述(a)的學歷後，具備不少於6年行政、活動或項目管理的經驗，具備教育領域、政府部門或非政府組織經驗者優先；

(d) 具備良好的中英文書寫和會話能力，操流利普通話者優先；

(e) 具備良好的溝通及人際關係技巧，能夠與不同學校持分者和公眾溝通；

(f) 精通電腦知識及技能，例如文書處理、試算表、簡報軟件及中文輸入法，熟悉組織線上會議／網路研討會者優先；以及

(g) 願意應要求間中在辦公室以外地方工作、逾時工作及不定時工作。

職責:

(a) 協助課程發展議會及其委員會、中學校長聯絡會議提供行政及秘書支援服務，包括安排及籌備會議、協助委任議會成員及管理成員名單資料、預備會議討論文件，管理課程發展議會網站和監察相關跟進工作；

(b) 為議會及中學組1提供行政支援及採購工作，包括為各類課程交流會議及專業培訓課程提供支援服務，以及處理部門採購工作；

(c) 協助檔案管理，包括進行文件存檔及檢視現有檔案資料以跟進執行電子存檔系統 ;

(d) 處理公眾對中學課程發展的查詢；以及

(e) 執行上司委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室 教育局課程發展處。

政府工【4.教育局幼稚園教育分部-高級項目經理(EDB/KGE/303/24)】

月薪: $56,450

截止日期 :06/09/2024 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的電腦科學、資訊系統、資訊科技或其他與電腦相關科目學士學位，或具備同等學歷；

(b) 具備不少於5年與設計、發展、測試並推行資訊科技電腦系統，及擬定系統設計報告和規範的相關工作經驗；其中至少1年須擔任監督職位；

(c) 具備良好的人際關係及溝通技巧；

(d) 能書寫通順的中文、英文及操流利的粵語和英語；

(e) 熟悉網絡科技者優先；以及

(f) 具備政府決策局/部門或本地教育機構工作經驗者優先。

職責:

(a) 檢視資訊科技系統及按實際業務需要發展、改善計劃方案；

(b) 協調推展項目，包括收集用戶對系統設計的要求、就系統規格與技術團隊聯繫，以及測試資訊科技系統；

(c) 撰寫、檢視及更新系統用戶指南，以及處理用戶有關技術及運作上的查詢；

(d) 製作、維護及更新網頁；

(e) 為幼稚園管理層及教師籌辦專業發展課程；

(f) 整理數據、報告及相關文件；

(g) 監督初級員工的工作表現；以及

(h) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈14樓1417室 教育局幼稚園教育分部幼稚園行政組。

政府工【5.環境保護署-項目助理(區域西) 】

月薪:$26,590

截止日期 :30/08/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科成績達第2級或以上，或同等成績；

(b) 在DSE或香港中學會考數學科成績達第2級或E級或以上，或同等成績；

(c) 具備最少兩年與環境保護相關的全職工作經驗及最少一年與辦理牌照相關的全職工作經驗；；

(d) 熟悉電腦軟件操作，例如Microsoft Word、Excel、Access和PowerPoint；

(e) 具備良好的中文及英文文書處理技巧；

(f) 具備良好的中文（粵語及普通話）及英文的書寫和會話能力；以及

(g) 具備建築工程及其相關建築噪音影響的知識和經驗者佔優。

職責:

(a) 協助處理根據香港法例第400章的建築噪音許可證申請，包括擬備許可證、計劃、地圖和相關文件，以及就所需文件和資料與申請人聯絡等；

(b) 為辦事處提供後勤支援服務並執行一般文書工作，例如文件歸檔；

(c) 協助埶行一些臨時工作，例如編製和分析有關建築噪音許可證的統計數字、管理資料庫、安排會議和準備簡報資料等；以及

(d) 執行戶外職務，例如發送文件和協助交付建築噪音許可證相關文件。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，合約期由受聘日起計至2025年3月31日止。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達至新界荃灣西樓角路38號荃灣政府合署8樓（經辦人：環境保護主任（區域西）33） ，信封面須註明申請的職位名稱。

(c )申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【6.環境保護署-高級項目督察】

月薪: $56,450

截止日期 :30/08/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港的大學、理工，香港專業教育學院、科技學院或工業學院頒發的生物學、醫療實驗室科學、機械、電機、電子或土木工程、化學技術、計算機科學、水污染控制、廢物管理、環境學或相關理科／工程科目的文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 在污染調查方面具備豐富的知識和經驗；

(c) 具備至少八年處理日常環境投訴和查詢的工作經驗；

(d) 具備日常合約管理的實際經驗；以及

(e) 具備操作小型無人機進行現場監察的實際經驗者佔優。

職責:

(a) 為實施全港海岸清潔監察計劃提供技術支援，並監督承辦商的工作；

(b) 聯絡相關部門進行清理行動；

(c) 處理一般公眾查詢和調查投訴；

(d) 監督和管理調查小隊進行實地監察；

(e) 編纂監察報告並監控數據質素和統計資料；以及

(f) 執行其他相關職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達至香港灣仔告士打道5號稅務大樓48樓水質管理組（經辦人：環境保護主任（水質管理）63），信封面須註明申請的職位名稱。

(c )申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【7.政府產業署-高級行政助理】

月薪:$64,780

截止日期 :26/08/2024 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 須持有香港任何一所認可大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 須在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得「二級」成績，或具備同等成績及能操流利粵語及英語；

(d) 須在取得相關學歷後，具備最少八年在香港特別行政區政府（“政府”）的全職行政／管理／處理投訴的相關工作經驗，其中包括最少三年的政府電子檔案保管系統及／或處理投訴的工作經驗；以及

(e) 具備處理政府的宣傳／典禮活動及籌劃活動的經驗，可獲優先考慮。

職責:

(a) 監察處理投訴和查詢的程序，處理根據《公開資料守則》提出的要求，以及覆檢本署的總務通告及有關投訴和《公開資料守則》的個案處理程序；

(b) 統籌部門典禮活動的籌備工作；

(c) 統籌電子郵件系統的應用程式轉移；

(d) 本署的檔案存廢工作和其他落實政府電子檔案保管系統的準備工作；及

(e) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘任，合約期為十二個月。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請人須以通用表格第340號（7/2023修訂版）提出申請，申請表格可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請書填妥後，連同學歷／專業資格證明書、正式修業成績表副本及工作經驗證明文件，送達九龍油麻地海庭道十一號西九龍政府合署南座九樓政府產業署人事組 (請在信封面上註明「申請高級行政助理」)。

(c)申請人須提供在取得相關學歷後的工作經驗的證明文件。

政府工【8.民政及青年事務局-高級行政經理(青年事務部(1)) 】

月薪: $82,330

截止日期 :29/08/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) DSE或中學會考中英文科均考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，具備至少8年全職工作經驗，當中起碼3年在籌辦大型會議／活動或管理及推行大型青年項目方面擔任全職管理職位。在政府或公營機構具相關工作經驗佔優；

(d) 具備充足的經驗和能力應付策略規劃、制訂預算、推行計劃和項目管理的工作；

(e) 中英語文講寫能力俱佳，須懂普通話；

(f) 電腦知識良好，熟悉微軟Office應用程式和中文文書處理；

(g) 適應力強、積極主動和能接受新思維，具備極佳溝通和人際技巧；以及

(h) 能主動學習新技能和樂於接受新任務。

職責:

(a) 策劃和管理青年發展項目及相關措施，包括舉辦大型會議／活動；

(b) 與政府政策局╱部門、青年機構及內地／海外機關╱機構聯絡以舉辦青年發展項目，並為相關會議提供秘書處支援服務；

(c) 為青年發展計劃推行宣傳和推廣項目；

(d) 安排採購，並監督服務承辦商的表現；

(e) 在有需要時安排及參與外訪活動，以推展青年發展措施，並協助處理後勤和相關事務；

(f) 執行上級指派的其他職務，包括監督下屬執行工作和在正常辦公時間以外工作。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格，須送達至香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(1)。請在信封上註明“應徵高級行政經理(青年事務部(1))職位”。

政府工【9.勞工及福利局(香港人才服務辦公室)-助理經理(宣傳及市場推廣 - 品牌)

月薪:$港幣47,010

截止日期 :29/08/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的市場推廣或相關學科的學士學位，或具同等學歷；

(b) 具備最少七年在廣告代理公司及／或消費者市場推廣及市場傳訊方面的相關工作經驗，並掌握最新趨勢及市場推廣最佳做法的資訊；

(c) 在制訂品牌及市場推廣策略方面具有卓越能力，並與高層管理人員商討有關建議；

(d) 在廣告和活動製作、以及與不同廣告代理、製作公司和供應商合作方面具備實務經驗；

(e) 積極進取、富有創意的商務動力及具有強勁策略思維；

(f) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良(粵語和普通話)；

(g) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績；以及

(註： 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級成績。)

(h) 精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理。

職責:

(a) 透過分析消費者的意見，協助制訂品牌市場推廣計劃；

(b) 把品牌元素轉化為市場推廣計劃及創意活動，協助塑造和傳達香港人才服務辦公室的願景及使命；

(c) 制定執行規格，有效監察和控制相關工作成果的質素，確保工作成果按照議定的品牌策略及指引妥為推行；

(d) 監督聘用的供應商並與他們保持有效的溝通，確保市場推廣及品牌建立工作具高度創意和成效；

(e) 與其他專責小組緊密工作，集思廣益，有效籌辦香港人才服務辦公室的推廣項目及活動；以及

(f) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2026年1月31日。續約與否由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請人須填妥申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。申請表格可向各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須提交詳細履歷表、申請信(約300字)，以詳述其在品牌建立、消費者市場推廣及市場傳訊方面的工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位、學歷證書複本及受僱記錄。

(c)有關申請文件須送交至香港灣仔告士打道5號稅務大樓12樓「香港人才服務辦公室」；或以電郵方式發送至admin_hkte@lwb.gov.hk。申請人須於信封面(以郵寄方式)或於電郵標題清楚註明「申請助理經理(香港人才服務辦公室)宣傳及市場推廣 - 品牌」。

政府工【10.勞工及福利局-高級經理(香港人才服務辦公室)人才支援】

月薪: $101,775

截止日期 :29/08/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(b) 於畢業後取得最少20年的全職工作經驗，包括10年以上在舉辦活動及提供支援服務方面的工作經驗以及最少5年在私營及／或公營機構擔任管理職級的工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科達第3級或以上成績，或具同等成績；

(註： 2007年前的中學會考中英文科(課程乙) C級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後中學會考中英文科第3級成績。)

(d) 在與各方交往聯繫以及為持份者提供優質客戶服務方面具備實務合作經驗，往績良好；

(e) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良(粵語和普通話)；

(f) 熟悉政府事務，尤其與聯繫人才的事務；以及

(g) 精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理。

職責:

(a) 制定和實施全面的人才支援及聯繫策略，並監督人才支援及查詢服務的活動，確保活動規劃及人才聯繫之間的協同效應；

(b) 制訂、定期檢討和改善客戶服務的運作手冊，並處理查詢及投訴；

(c) 隨時瞭解行業趨勢、最佳做法及新出現的問題，以便及時調整人才支援策略；

(d) 領導和監督運作團隊，以提供最佳服務；為活動管理及人才查詢服務實施高效率的工作流程，強調以客戶為中心的方針和持續改進；

(e) 利用人才諮詢及活動回應的數據分析，以便為明智決策及完善策略提供見解；

(f) 建立和改善持續收集意見的機制，利用調查及其他工具，確定有待改進和創新的範疇；以及

(g) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2026年1月31日。續約與否由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請人須填妥申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。申請表格可向各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須提交詳細履歷表、申請信(約300字)，以詳述其在舉辦活動及提供支援服務方面的工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位、學歷證書複本及受僱記錄。

(c)有關申請文件須送交至香港灣仔告士打道5號稅務大樓12樓「香港人才服務辦公室」；或以電郵方式發送至admin_hkte@lwb.gov.hk。 申請人須於信封面(以郵寄方式)或於電郵標題清楚註明「申請高級經理(香港人才服務辦公室)人才支援」。