巴黎奧運港隊坐開篷巴巡遊　狂食風超慘！網民：好彩無人戴假髪

香港隊於巴黎奧運摘兩面金牌及兩面銅牌佳績，今日（21日）政府及港協暨奧委會與一眾運動員代表團成員舉行開篷巴巡遊，沿途接受市民歡呼。巡遊盛事有不少媒體都有直播，不過由於今日天色麻麻，有雨兼大風，運動員坐開篷巴士上層行駛公路時狂食風，不少網民睇到直播也替一眾運動員叫苦，更笑言「似係懲罰班運動員多d」。



香港隊於今屆巴黎奧運奪佳績，取得兩金兩銅成績，為與民同賀，今早政府及港協暨奧委會與一眾運動員代表團舉行開篷巴巡遊港九新界，金牌劍后江旻憓與兩面銅牌得主「女飛魚」何詩蓓都有出席。巴士由上午１０時15分由沙田香港體育學院開出，途經大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中，中環天星碼頭，再抵達終點添馬公園，巴士巡遊全程約90分鐘。

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不少市民沿途拿起手機拍攝，巴士上一眾代表也跟市民揮手互動，也有不少網民觀看直播。不過未知是否因天氣影響還是要趕行程，巴士上公路後都頗大風，代表團一眾成員都吹到「頭都甩」，坐巴士前排的港協塈奧委會會長霍震霆更吹到「頭髪亂了」，江旻憓也多次低頭或用手擋風，頗為慘情。

有網民將直播畫面放上社交平台，不少人都替運動員和其他代表叫苦，「好彩最頭嗰個唔係戴假髮啫」、「坐呢啲巴士點會行high way」、「揸咁快應該趕住收工」、「開80公里嚟巡遊」、「似係懲罰班運動員多d」、「成世人返工咁耐，最辛苦應該係呢程車」、「以為坐緊過山車」，真係辛苦晒各位了!