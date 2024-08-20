英皇娛樂開3層高快閃店　 有楊受成閃卡超驚喜！網民一原因恨抽中

英皇娛樂EEG近日在銅鑼灣開期間限定概念店，店內有大量該公司的藝人包括容祖兒、Twins、張敬軒等的精品及周邊產品推出，當中更有閃卡機可以抽，勾起不少人的童年回憶。有內地網民更專程來港去限定店打卡及抽卡，更在小紅書上求換卡，當中驚喜發現有偶像以外的藝人閃卡，連英皇老闆楊受成博士和經理人Ｍani霍汶希都有份！



該間名為0 e:ffect Concept Store的概念店樓高3層，佔地逾6000平方尺，當中有不少賣點，如Busking互動專區、明星舞台服飾展、明星周邊等，還有閃卡抽，引來不少中港粉絲朝聖打卡，。不少內地粉絲在小紅書上分享自己抽閃卡的「戰績」，原來除了「頂流」容祖兒、Twins、謝霆鋒、張敬軒等偶像派之外，其他實力派藝人如毛舜筠、歐陽震華、方中信、米雪、任達華、惠英紅都一樣有閃卡，更加有人抽中英皇老闆楊受成博士、星級經理人Mani霍汶希的閃卡，相當有驚喜。

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閃卡機要用$10一個代幣來抽，有內地網民為抽中偶像Twins的閃卡更不惜工本，不過花了數百元卻還是抽不中心儀偶像，希望有好心人可以幫忙換卡，也有網民抽中楊受成閃卡，「有楊受成我是沒想到的」，但表示一定不會換卡，因為「留著漲漲財運」，也有網民表示想抽到楊博士的閃卡，「我想收，挂在包上招財」。也有內地網民抽中石修的閃卡卻誤以為是方力申，相當爆笑。