遊日注意！日本驚現戀鞋癖變態男　扮問路誘女生脫鞋一行為超嘔心

日本不時都會傳出一些變態事件。最近熊本市街頭就出現一位變態男，假裝問路接近女子，又要求女子脫掉鞋子給他拍照，藉此拿起她的鞋子接近鼻子聞鞋，實在令人匪夷所思......



（新聞截圖）

日媒KKT熊本縣民電視報導指，6月26日早上8時20分左右正值上班的繁忙時間，一名50歲女性在熊本縣東區健軍1丁目街頭忽然被一名男子搭話。據警方所指，女性當時正步行去上班，被男子攔下來問路。回答後女性正打算離開時，男子再次叫住她，講到「我想知道你的鞋子是甚麼牌子」。

（新聞截圖）

當女性回答指不知道時，男子就拜託她「讓我看看鞋子」。女性將鞋子脫下來後，男子就蹲在地上、向鞋內觀望。之後女性穿回鞋子時，男子又再講到「讓我拍一張照片」，誘使她再次脫鞋。但這次男子竟然直接拿起鞋子，舉到面前、聞鞋子內的味道。受驚的女性隨即要求他歸還鞋子，男子把鞋子還給她就步行離開現場。據悉該男子年約30歲，身高約170cm。

據熊本縣警方稱，今年該縣已發生 427 宗搭訕或跟踪他人等被視為性犯罪先兆的事件。又提醒到若遇到可疑人物應大聲喊叫並立刻逃走，到安全的地方報警，亦可以隨身攜帶防狼器。

（《律政狂人》劇照）

報導曝光後，有不少網民就講到怪癖真的無奇不有，令人難以理解。有人就講到相信男子有聞臭味的性癖，甚至還要為此在朝早就行動，自己「聞陌生人鞋子的味道，即使是懲罰遊戲也不會想聞」。當中亦有網民講到自己也曾有類似經歷，提到近來氣溫上升，感覺可能會有更多類似性癖的變態們出沒。

大家若準備到日本旅行也要該多加留意，小心被變態纏上啊！