日版砵蘭街！新宿企街聖地變遊客景點 中國男召妓被騙下場超慘

位於新宿的大久保公園，企街情況困擾當地多年。早前被發現企街情況復萌，更驚見人妖加入「企街女」進行賣淫，而情況竟然在短時間内又有更新？日本集英社又再報道企街情況，發現「企街聖地」驚變旅遊景點，各國外國人紛紛來訪，當中更有中國男人分享受騙經歷？



根據日本觀光局統計，2024年5月的訪日旅客達到304萬人，比上年5月相比激增6成！最近，因為不少YouTuber發佈「企街聖地」影片，變相為大久保公園宣傳，吸引不少外國旅客前去朝聖，令大久保公園成為熱門景點。

企街聖地成外國人熱門景點

歌舞伎町觀察家仙頭正教表示「原本會在大久保公園買春大多是本地人，很少有外國人。」但他發現，「由去年夏天開始，外國人開始變多。每逢週末夜晚，就有百多人湧入大久保公園（包含日本人），其中1成更是外國人。」他補充「亞洲人到歐美人都有，不買春而是來觀光的外國旅客也不少」，並指大久保公園現在「盛況空前」。

而前去大久保公園的旅客，不少都不會說日文，而是用Google翻譯與「企街女」溝通。仙頭正教分析「外國YouTuber是『企街聖地』全球化的元凶。」不少YouTuber都曾以「OKUBO PARK」為標題，發佈用手機拍攝的影片，令大久保公園被海外旅客熟知。而記者調查發現，有YouTuber每日都會發佈大久保公園的影片，網民反應熱烈，留言區竟能發現各國語言。

集英社記者實探聖地 遇南亞男子買春

在6月24日的下午9時左右，集英社記者到訪大久保公園，發現不少女生並排站立。外表看上去都是10到20幾歲的年輕女生，不少都是「地雷系」打扮。而到訪「聖地」的人，大多是中年上班族，或是來取笑企街女的年輕人，而當中亦不難發現疑似是外國人的男子。

集英社記者發現有三名南亞男子，凑近「企街女」用英文詢問「不好意思，幾多錢？」。也有東南亞旅客，向「企街女」邊用英文説「看」，邊指向自己手機屏幕。而女生看了看膚色，與男子幾經交涉，便一同前往酒店。另外，記者亦有發現歐美旅客會邊喝酒邊取笑，那些與「企街女」溝通的日本男子。

企街女對外國人的看法

而集英社記者訪問了企街5年的咲（化名），她説「應該是由上年開始？不說日文的外國旅客開始變多，會用Google翻譯溝通，也會用英文問『幾多錢?』」她補充道「為了跟外國人溝通，我們也會說少許英文。不過，歐美人通常都是來取笑我們，會買春的通常都是中國、 菲律賓或是印度人。」咲笑道「大久保公園也進入全球化了。」

外國人買春的金額，與日本人一樣，但外國男子卻頗受企街女歡迎。咲解釋道「外國人的話，不需要擔心是便衣警察，畢竟不會日文，去酒店途中也不需要聊天。而且外國人比較友善，比起麻煩的日本大叔好得多。」

外國人買春上當受騙

集英社發現有訪日中國人聲稱在買春期上當受騙。他説「六月中時，付了企街女2萬日幣後，便一起去酒店。但洗澡時，卻突然讓我看手機的翻譯程式，指『如果不多付1萬日幣就不可以插入。』」中國男人表示他多付了1萬元，但在床上時，企街女卻故意說「好痛，好痛」，更轉過身辱駡男子。重覆5到6次後，企街女指著時鐘說「時間到！」，之後便匆匆離去。

之後，男子到社交媒體發文，講述自己被騙經歷，結果發現不少中國人都遭受過同樣情況。而他更指「這件事敗壞了日本的好名聲。」咲表示「雖然我不會這樣做，但我有企街的朋友確實會趁外國人洗澡時偷錢逃走。外國人也確實較容易成為我們的獵物，萬一遇上這種情況，不會説日文的外國人也沒有辦法應對。」

資料來源：集英社オンライン