星座愛情｜無法忘記初戀的星座Top 4　雙魚戀愛腦、白羊多遺憾

‍‍初戀兩個字帶來的感受，箇中滋味只有自己嚐啊。



都是心裏的硃砂痣和白月光，尤其是這幾個星座，基本狀態：念念不忘、耿耿於懷。‍

雙魚座

校務處抓到的校園早戀名單裏，估計10個裏有一半是雙魚座。不是説他，整天滿腦子都是愛情的酸臭味，只是浪漫和情感真的是他生活的養分。

因此，他的初戀大多早在年少時期。你想想，bgm是《簡單愛》的校園戀愛~雙魚本就不太記仇，尤其是年少時的分開很少觸及原則問題。

後來會有更多情感經歷，但初戀帶給他的童話感是無法替代的。所以每一段感情中，他還是會想尋找相同的簡簡單單，我愛你，你愛我的情感體驗。

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最令男人念念不忘的4大星座女（《這是愛情嗎》劇照；01製圖）

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天秤座

天秤一直很自信，而且也心安理得地享受着因自我條件優秀，而帶來的「萬花叢中過」的追捧感。當時的他不能理解，這種年輕氣盛和過分優越感，會傷到對方的心，最終導致分開。

長大的他學會了關顧別人的情緒。雖不再以追捧感為榮，但還是會因為感情被放棄而耿耿於懷。以至於後來找的每一個都和初戀完全不一樣。

但最後發現，自己最期待的好像一直是真摯的初戀情感：即使物質生活貧乏，每一次牽手也會讓人心心念念，充滿愛。

巨蟹座

巨蟹念舊，任何對自己有意義的人和物，第一順位的想法肯定是永久保留。但感情不是永生花，總是會因為任何細小的處理不當而凋零。但他本就不是會輕易放手的人，任何改正和彌補，在感情面前，他都能做到。

即使最後真的分開了，他也會念念不忘好多年，尤其是初戀。畢竟情竇初開，第一次體會純粹的珍惜感和付出感，付出了太多時間和情感成本。本就念舊的他，初戀一定是不可替代的存在意義。不管到什麼時候，都能清楚地記起。

白羊座

白羊本身性格熱情高調，而且是個直腸子。所以第一次戀愛時的他，總是會因為追求完美又不懂轉彎，成為感情裏那個過多指責又無法滿足的一方。

但不管是否刻骨銘心，只要説分開，好勝羊都會頭也不回的走掉。之後的好長時間了，他都會情緒激動但莫名其妙。

等他成熟了，會發現原來這段關係的結束，有自己挺大一部分原因，而且因為太過逞強，分開的節點上也沒有説任何抱歉的話或是嘗試挽留，甚至相當決絕。這會讓慢熱的他感到想念並遺憾。

哎喲~其實沒這麼悲傷啦，誰説初戀就一定會無疾而終？

不信，你讓和初戀結婚的朋友，在討論區探個頭，讓你繼續相信美好的愛情~



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