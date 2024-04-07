天生有公主病的3大星座！冠軍不是雙魚　看似人畜無害其實超難搞

不少女生明明沒有公主命，卻有著十足的公主病。



只要遇到事情什麼都不會，處處都要別人幫，接送更是男友應該的，兩人只要意見不合都是別人的錯，傲嬌起來的嘟嘴無辜樣看了就讓人想握拳！

盤點公主病星座Top 3，看看有誰上榜了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第1名 獅子座

獅子有天生的女王體質，希望成為大家目光焦點，更是希望另一半的世界繞著她轉，當她的男友有點辛苦，必須無條件接受她說來就來的脾氣還有無理取鬧的小任性，若是不想被找麻煩，還得要具備「嘴甜」的本事，把她哄得好好的，日子才會過得好。

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第2名 雙魚座

雙魚座天真浪漫又愛幻想，渾身公主病，看起來柔柔弱弱，平時沒事就喜歡待在家，吃零食、看電視，因為她們很會撒嬌，所以另一半總會為她的懶惰買單，可說是有公主病又有公主命的代表。她們找對象會傾向包容性強的人，渴望被照顧的感覺。

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第3名 天秤座

天秤座是位隨和的朋友，但卻是難搞的另一半，她對另一半的要求特別高，除了要長得順眼，其他的一舉一動也都歸在她的管轄範圍內，像是男友的穿搭、約會怎麼挑餐廳，就連對方對她講話大聲一點也不行，她不一定是把自己當作公主，但是希望另一半是任她予取予求的完美王子。

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