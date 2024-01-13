無怨不成夫婦？這些生肖CP簡直天作之合　卯兔與戌狗牽手到白頭！

有個女孩，與相戀兩年多的男友就要結婚了，但女孩卻患上了「婚前恐懼症」。理由是雖然兩人非常相愛，卻總是頻繁吵架。女孩擔心就算結婚，婚姻也不能穩定持久。



與戀愛相比較，結婚的確「麻煩」許多，也需要承擔更多的風險。一時的激情是容易的，然而只靠激情，婚姻很難走遠路。

以下這篇分析中，本網將從地支生剋與生肖個性，來幫戀愛的人們推算，怎樣的生肖配對，婚姻會更穩定持久？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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寅虎&亥豬

其實最穩定的婚姻關係，一定是既有相同之處，又有互補之處的。有相同之處，才會有共同話題，才能在漫長的婚姻生活中相處得合拍又默契。然而那些兩人各自不同、卻能互補的部分，則能讓兩人相互學習與成長。如此一來，才稱得上良性的長期親密關係。

虎和豬這兩個生肖的共同點之中，最同步的是雙方都對感情相當看重，對家庭很有責任心。這個至關重要重要，穩住了整個婚姻生活的基調。結婚對他們來說都不是兒戲，雙方的內心都對白頭偕老有所期待，並願意用心經營。這兩個人在家庭裡都屬於奉獻型，可以為了顧全大局犧牲個人情緒，會努力做到彼此體諒。

在互補方面，生肖虎的工作能力與領導能力顯然強過生肖豬。但生肖豬的情商、生活能力卻遠超過生肖虎，因此兩人可以說是互相幫襯，誰也無法贏過誰。組成一對搭檔過日子，剛好能夠完美配合。

在情感層面，生肖虎渴望被肯定和鼓勵，生肖豬也不是會欺到別人頭上的類型，因此會願意擔任那個在生肖虎旁邊溫柔鼓掌的人。婚姻中相伴相守不是件容易的事情，可這兩人卻能相互默默扶持，相處越久，感情越是穩定茁壯成長。

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卯兔&戌狗

其實，這一對如果結婚，說憋也能憋死人。生肖狗固執倔強，生肖兔又不善言辭，完全是兩個悶油瓶湊一對。不過，本文要討論的不是婚姻甜不甜蜜，而是婚姻穩不穩定。這一對雖然悶了點，但是因為都比較務實、忠厚，就不容易被拆散，能夠走得很長遠。

生肖狗和生肖兔在感情和婚姻上有點「不思進取」，一旦結婚了，覺得跟眼前這個人老老實實過一輩子就好，很多花花腸子也就都一併斬斷，差不多就行了。也因為愛情只是生肖狗和生肖兔各自生活裡的一部分，成家以後，要緊的是把事業建立起來，愛情成分就不是那麼重要了。這種理性務實的思考，給雙方都省了很多麻煩。

上述說的聽起來好像有點太現實，然而，有的婚姻是因為愛而結合，但這一對更像是因為相伴度過了許多時光，而滋長出愛情。這種愛比感性的愛來得更持久深厚，他們可以是事業路上的知己，也可以是婚姻生活裡的親人。相知相惜的默契，會隨著歲月的流逝而越發醇厚。

巳蛇&申猴

這一組合的兩人天生有親近感，不但有聊不完的話題，只要一起生活一段時間，熟悉了彼此的習性和生活方式，很容易就變得越來越來相像，連長相都會跟著發生變化。

這兩個生肖結婚以後，即使在外的活動圈子完全不重疊，彼此還是不會有絲毫隔閡。因為他們都很熱衷於互相交換資訊、表達想法。日常的「八卦」一定會是這一對婚姻生活的調味劑。哪怕發生冷戰，也一定會有一方忍不住主動給對方臺階下。

生肖蛇和生肖猴都有著十二屬相裡比較出眾的智商，有些叛逆，也比較跳tone。其他生肖的另一半很容易跟不上他們的節奏而發生齟齬。而巳蛇和申猴在一起就完全不會有這樣的問題，如果說生肖猴有什麼鬼點子，生肖蛇不僅能立馬跟上他的節奏，還會幫忙分析、改善、並付諸實踐。

如果說哪種婚姻關係能夠長久保持輕鬆和開放的狀態，那麼巳蛇申猴這對組合一定榜上有名。

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其他穩定組合

除此之外，生肖鼠與生肖牛、生肖龍與生肖雞、生肖馬與生肖羊，也都屬於最佳生肖組合。

除了這地支處於六合關係中的六對外，十二生肖各自有大吉的婚配對象：

生肖鼠：大吉婚配生肖龍、猴、牛

生肖牛：大吉婚配生肖鼠、蛇、雞

生肖虎：大吉婚配生肖馬、狗、豬

生肖兔：大吉婚配生肖羊、狗、豬

生肖龍：大吉婚配生肖鼠、猴、雞

生肖蛇：大吉婚配生肖猴、牛、雞

生肖馬：大吉婚配生肖羊、虎、狗

生肖羊：大吉婚配生肖兔、豬、馬

生肖猴：大吉婚配生肖鼠、蛇、龍

生肖雞：大吉婚配生肖牛、龍、蛇

生肖狗：大吉婚配生肖虎、兔、馬

生肖豬：大吉婚配生肖羊、兔、虎

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