咖啡因抑鬱症成最新心理病？網上圍爐加劇焦慮！9個症狀看emo程度

都市人生活壓力大，特別在香港更易出現與人比較的心態，無論是人工、職業、社會地位都要比較一番，如果你經常拿自己與別人去比，甚至因此會感到不開心或自卑的話，你已很可能出現「咖啡因抑鬱症」的症狀。



咖啡因抑鬱症最易出現在年輕人身上（《我的出走日記》）

「咖啡因抑鬱症」與咖啡因無關，其實是來自韓國3大社交網Kakao Story、Facebook和Instagram的韓文縮寫。這種心理症狀最易出現在MZ世代（即1981年至2010年出生）的年輕人身上，他們使用社交平台的頻率較高，不少人甚至會在網上尋求關心和認可。

美國阿肯色大學早前對978名18至30歲人士進行為期6個月的長期調查，發現每日使用社交媒體121至195分鐘的人有22.6%出現憂鬱症狀；至於每日使用196至300分鐘的人當中，抑鬱的更有32.3%。英國巴芙大學亦曾發表一項研究，指出停止使用社交媒體有效減輕抑鬱和焦慮症狀，即使只戒社交網一星期都有幫助。

當大家都在社交平台「報喜不報憂」，分享光鮮亮麗的生活，而一個人又花大量時間瀏覽別人的動態時，容易產生不必要的焦慮和自卑感。如果你為人較感性，或者性格較敏感的話，每日使用社交網超過5小時，患抑鬱症的可能性是其他人的兩倍。以下9個症狀，中多於5個便要小心患上重度咖啡因抑鬱症了！

不少人都只在社交平台分享光鮮亮麗的生活（《絕世網紅》）

咖啡因抑鬱症狀【1】頻繁查看社交平台動態，到無法控制的地步

咖啡因抑鬱症狀【2】發現未聽過的餐廳或玩樂地標時，會覺得自己比人落伍

咖啡因抑鬱症狀【3】如發佈的內容反應不如你預期，會感到焦慮不安

咖啡因抑鬱症狀【1】頻繁查看社交平台動態，到無法控制的地步（《絕世網紅》）

咖啡因抑鬱症狀【4】在社交場合會因為他人未等你拍照便開始進食而不滿

咖啡因抑鬱症狀【5】漸漸失去對現實生活的興趣

咖啡因抑鬱症狀【6】到高級餐廳吃飯時，首先想到的是拍照放上網

咖啡因抑鬱症狀【5】漸漸失去對現實生活的興趣（《沒關係這是愛情》）

咖啡因抑鬱症狀【7】對別人放上社交網的生活感到嫉妒和羨慕

咖啡因抑鬱症狀【8】日常生活與家人、朋友相處時，也無法停止查看手機

咖啡因抑鬱症狀【9】重視網上的形象多於現實中與身邊人的關係

咖啡因抑鬱症狀【8】日常生活與家人、朋友相處時，也無法停止查看手機（《都市懼集》）

發現自己與大部分咖啡因抑鬱症狀相符？不必太擔心，先嘗試改變以下4個生活習慣，如情況仍未有改善，建議尋求專業人士諮詢或治療。

咖啡因抑鬱症解決方法【1】減少使用社交網

適當的「social media detox」（社交排毒）能幫助減少負面情緒，這並不代表要完全禁用，而是可以制定計劃，如每星期選1日放下手機，逐步減少使用時間。

咖啡因抑鬱症解決方法【2】選擇使用社交平台的時間

比起夜晚，日間使用社交網更好，因在睡前幾小時頻繁使用容易影響睡眠質素，甚至加劇抑鬱感覺。日間生活較繁忙，同時會與家人、朋友、同事互動，能夠減少孤獨感。

日間生活較繁忙，與不同人互動能夠減少孤獨感（《二十五二十一》）

咖啡因抑鬱症解決方法【3】保持理性

社交平台可隨時隨地看到其他人的近況，如果看到別人的生活片段會令你不愉快，感到生活黯然失色的話，便應該思考目前的使用習慣是否仍健康。要明白朋友放上網的內容只是生活的一小部分，並不能反映整體生活，甚至是否快樂。與其網上圍爐，不如嘗試現實與人互動，更能夠獲得真實的情感連結和滿足。

咖啡因抑鬱症解決方法【4】不要過於重視評論

減少在意他人的反應亦很重要，不要過度關注他人的評論，便會發現自己對社交平台的依賴感也在減少，隨之而來的抑鬱情緒也會有所改善。

不要過度關注他人的評論，便會發現自己對社交平台的依賴感也在減少（《絕世網紅》）

咖啡因抑鬱症解決方法【5】尋找愛好活動

培養興趣愛好，如運動、閱讀、參加活動，在現實生活尋找快樂和滿足感，都有效減少對社交平台的過度依賴。