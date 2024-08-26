港漂碩士女$6000月租40呎納米房「奇則」震驚內地網民：太誇張！

香港樓市下滑，不少香港人都睇定啲只租不買，令住宅租金因供應量少而持續高企。近日就有內地來港攻讀碩士的女生分享自己新租房間的經歷，40平方呎的房間空間小得只能一個人企，嘆須「鍛鍊垂直收納能力」，不少內地網民對香港超迷利的住屋環境感震驚。



小紅書截圖

近日一名港碩女在小紅書以「🇭🇰終於輪到我發港碩開局了」為題發帖文，樓主表示現正住在一個4平方米(約40呎)的小房間，笑言「很好地鍛鍊了我的垂直收納能力」，更形容房間需要「極致收納」，文中貼出多張納米房相片。

從相片中所見，該房間相當狹窄以及設計「獨特」，在疑似𥦬台放上一張目測約兩尺闊的床褥，躺下時左邊已是一幅牆，而床頭僅得一個細小空間可以擺放小量雜物，床尾一起身右邊已是一個衣櫃和一張小書枱。除去家具擺放，該房僅夠一個人站立，走前兩步已是房門。雖然按相片中𥦬框等設計，樓宇估計有一定樓齡，但家具似新添置，而且從房間報置中看得出樓主有心思，用品擺放相當整齊，也沒有雜亂感。

根據樓主在留言區上的回覆，該出租房間位於大圍，月租$5980，同屋還有另外４個學生租住，大家共用廚房及廁所，屋內設有煮食爐、雪櫃、微波爐、洗衣機（帶烘乾），「貴是貴，但正常生活還是能行的哈哈哈哈......」

不少網民對帖文反應激烈，有人替樓主住在狹小空間感辛苦和不值，「太誇張」、「香港真的好恐怖」、「天啊這完全是飘窗上搭了個床」，「去年看到一个差不多的只要3000」，但也有網民從另一角度看認為房間雖小但五臟俱全，「我很喜歡這個房型，每次上床睡覺都感覺鑽進了一個小洞，好有安全感」、「有一個好處是省錢，不會亂買衣服鞋子無謂的東西回家」。

網民反應激烈，樓主也有在留言區作回應，對於被指房間很小和壓抑，她坦言當日租屋時急了，沒有好好對比價格，而這個房子有家具也包水電網，所以就簽了約。但她認為凡事都要向樂觀處想，正是因為不適合一天到晚呆在這房間，「才能讓我有更大動力在外面學習或者找找實習啥的， so...把這當成宿舍晚上回來睡個覺就好啦」，更認為這些「都是經歷」，正面的態度令不少網民讚賞。

翻查網上資料，大圍的確有不少以「青年公寓」作招徠的出租房間，其中以大圍名牌屋苑名城為例，有單位以月租$4800-5300出租房間，部分更強調分開男生房和女生房，飄窗/𥦬台雙人房月租＄4900起，單人房$4800起，有窗台的單人房則由$6800起，據知相當受內地學生歡迎。