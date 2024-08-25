「可圈可點」「差強人意」唔係貶義！9個四字成語香港人長期用錯

出來社會工作後，很多人讀寫中文的時間變少，一些較為不常用的詞彙如成語、諺語等都漸漸被忘記，甚至出現錯解錯用的情況。以下9個成語你又說不說得出它們的意思呢？



一些最易誤會意思的成語，分分鐘到今時今日都還未搞得清真正意思《唐伯虎點秋香》劇照

近日政府安排巴黎奧運港隊運動員坐巴士巡遊，橫額用上「深以為傲」4字引來網民討論，眾說紛紜，大家都不肯定用法，但又找不到近義詞。一些最易誤會意思的成語，例如差強人意（還是強差人意？）、可圈可點等，分分鐘到今時今日都還未搞得清其真正意思，一起看看你有沒有將成語都還給老師吧！

👇👇👇香港人9個四字成語長期用錯👇👇👇

+ 5

【1】差強人意

經常寫錯做：強差人意

你以為：差、令人不滿意

真正意思：大致上滿意

【2】不恥下問

你以為：自己地位低、知識貧乏，向他人虛心請教

真正意思：請教學問、地位比自己低的人也不覺得可恥

【3】可圈可點

你以為：有待商榷，帶貶義

真正意思：文章精彩、重要的記號會以圈、點表示，比喻表現突出

【4】見獵心喜

你以為：見到心儀對象想認識對方，多數指不懷好意接近，帶有貶義

真正意思：出自周敦頤《周子遺事》，因看見有人與自己的喜好一樣而開心，勾起往日的回憶

【5】中庸之道

你以為：平庸，毫無特別

真正意思：處事態度不偏不倚，出自《論語．雍也》

【6】上下其手

你以為：未經同意下，不禮貌觸摸別人身體私密部位

真正意思：出自《左傳．襄公二十六年》，伯州犁以舉手及垂下手動作來引導皇頡說謊，比喻暗中作弊

【7】每下愈況

經常寫錯做：每況愈下（現時兩者都通用）

真正意思：豬的小腿最不易長肉，要知道是肥或瘦可以觀察其小腿，代表越下面的地方，差別越明顯。出自《莊子．知北遊》，現時比喻情況越來越差

【8】三人成虎

你以為：團結就是力量

真正意思：很多人說附近有老虎，流言滿天飛，大家信以為真

【9】目無全牛

你以為：一個人沒有全局觀念

真正意思：技藝純熟，像庖丁解牛一樣，不必看到整隻牛的形體也能輕鬆完成屠宰